Afrique de l'Ouest: Bourse - Les indices de la BRVM en zone rouge ce 03 novembre

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la séance de cotation de ce mercredi 3 novembre 2021 dans le rouge avec des baisses variables.

L'indice BRVM 10 a ainsi cédé 0,13% à 148,95 points contre 149,14 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM Composite qui a perdu 0,23% à 194,21 points contre 194,66 points lors de la journée du 2 novembre.

La valeur totale des transactions est aussi en baisse, passant de 6,236 milliards de FCFA la veille à 962,034 millions de FCFA le 3 novembre 2021.

La baisse des indices a impacté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui s'est repliée de 13,482 milliards de FCFA à 5842,672 milliards de FCFA contre 5856,154 milliards FCFA la veille.

Celle des obligations est aussi en baisse de 1,712 milliards de FCFA, passant de 7097,160 milliards de FCFA la veille à 7095,160 milliards FCFA ce mardi 2 novembre 2021.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 585 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 705 FCFA), Saph Côte d'Ivoire (plus 3,49% à 5 485 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 2,62% à 5 490 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque (plus 2,50% à 4 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,29% à 890 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,88% à 1 950 FCFA), Total Sénégal (moins 4,25% à 1 915 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,17% à 6 100 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 2 200 FCFA).