Cote d'Ivoire: Un élève tué par un éléphant à Yalombi-Kouassikro (Didiévi) - Des autorités expriment la compassion de l'Etat à la famille

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio à la tête d'une forte délégation étatique est allé porter le samedi 30 octobre 2021 la compassion du Chef de l'État, Alassane Ouattara et du gouvernement aux populations du village de Yalombi-Kouassikro , village situé à 17 km du chef- lieu de Sous-préfecture Didiévi et à 43 km de la réserve d'Abokouamékro suite à la mort d'un élève causée par un éléphant.

La délégation était composée entre autres des ministres Alain-Richard Donwahi, des Eaux et forêts, de Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de Brice Kouassi, Secrétaire d'État à la modernisation de l'administration.. Portant la parole de la délégation, le ministre des Eaux et forêts, Alain Richard Donwahi a déploré cet incident. « (... ) En tant ministre des Eaux et forêts, je suis responsable de ce que font les animaux. Je dois les protéger oui, mais d'abord protéger la vie humaine (... ) Pour le drame qui est arrivé, je voudrais vous demander pardon .Encore une fois pardon, pardon pour ce qui s'est passé. Cela n'aurait pas du se passer. (... ) Nous sommes à vos côtés, le drame qui vous touche est aussi notre drame, et le deuil qui vous touche est aussi notre deuil », a-t-il demandé.

Poursuivant, il a indiqué que des mesures ont été prises, non seulement pour faire en sorte que ce genre de drame ne se reproduise plus, mais également pour sensibiliser les populations sur les gestes utiles, partout où il y a danger à fin d'être vigilant face aux animaux sauvages. Aussi, il a annoncé la création de sanctuaires les semaines à venir où ces animaux pourront rester sans menacer la vie des hommes. Il a demandé à prier pour le repos de l'âme du défunt, non sans dire un mot de compassion pour son malheureux compagnon d'aventure qui lui a pu échapper, mais qui est touché et traumatisé .

Pour ce rescapé, le ministre Donwahi a promis une prise en charge psychologique de la part du gouvernement, afin que cet incident n'ait pas des répercussions sur l'équilibre de l'existence du jeune homme. À sa suite, la ministre Myss Belmonde Dogo, au nom du gouvernement a remis des vivres et des non vivres aux villageois et aux parents du défunt. Pour le reste, Kouassi Brou Bertin, porte-parole des populations a salué à sa juste valeur ce geste du président Ouattara et du gouvernement ivoirien.

Pour rappel, selon une note de Landry Bahbi, sous-préfet de Didiévi au préfet de Département ladite localité, dans l'après-midi du lundi 18 octobre 2021 à Yalombi-Kouassikro, un troupeau d'une dizaine d'éléphants, selon les déclarations des villageois, a, dans sa progression, atteint mortellement un enfant de 12 ans, en classe de CM1 de l'EPP dudit village, du nom de Koffi Kouadio Privat. Dans les faits, deux enfants, dont la victime, ont quitté le village avec leur chien pour la récolte de tubercules d'ignames dans le champ de leurs parents. Le chien, sentant la présence des pachydermes, a commencé à aboyer et ses aboiements ont provoqué la fureur des éléphants. Menacés, les éléphants ont chargé et blessé mortellement l'un des deux enfants. Après cet incident les éléphants se seraient dirigés vers la zone de Yakpabo-Sakassou, selon les dires du rescapé Koffi N'Dah Gael Monfils