Afrique Centrale: Sommet régional sur le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre - Véronique Kilumba porte la voix et présente le défi de la RDC à Dakar

La Vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique KILUMBA NKULU représente la RDC au Sommet régional sur le VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui se tient du 31 octobre au 2 novembre 2021, à Dakar.

Ces assises visent à renforcer la riposte au VIH dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui représente 8% de la population mondiale et abrite plus de 12 % des personnes vivant avec le VIH dans le monde.

Dans son speech, la Vice-Ministre de la Santé a signifié la détermination de la RDC qui s'est résolument engagée à relever les défis en matière de lutte contre la pandémie du VIH.

D'une part, renseigne Véronique Kilumba, la lutte contre le sida dans un contexte marqué par les autres épidémies constitue une opportunité pour mettre à contribution des leçons apprises dans la riposte à la COVID.

D'autre part, le renforcement du système de santé constitue le socle pour la mise en œuvre des interventions de prévention, soins et traitement du VIH.

« (... ) Ce renforcement mutuel permet certainement d'asseoir une approche d'intégration des services dans le système de santé », a souligné la représentante du gouvernement congolais à Dakar.

Toutefois, la Vice-ministre de la santé a saisi cette tribune pour partager avec la communauté internationale les expériences accumulées par le gouvernement congolais dans la riposte au VIH, aux autres épidémies dont la Maladie à Virus EBOLA (MVE), la méningite et la Covid-19.

A l'en croire, le Gouvernement de la République a mobilisé des ressources complémentaires auprès du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, le PEPFAR et les agences des Nations Unies pour soutenir l'offre des services de prévention, soins et traitement du VIH à la population.

« Cette offre des services assurée par le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention à travers les 516 Zones de Santé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers est complétée utilement par les interventions communautaires qui permettent une meilleure appropriation et engagement des principaux bénéficiaires, gage de pérennité », soutient la Ministre Véronique KILUMBA.

A titre d'illustration, elle a indiqué la mise en place depuis plus de 10 ans des Postes de Distribution communautaire (les PODI) pour la dispensation des médicaments ARV aux patients stables. Sans oublier d'autres bonnes pratiques et approches innovantes en RDC :

CPN Papa - introduit pour renforcer l'engagement des pères dans les services de maternité ;

Les Mères Mentors - femmes engagées dans les communautés pour renforcer l'adhérence au traitement parmi les femmes enceintes et allaitantes ;

Une forte intégration du VIH dans les différents services de santé pour optimiser les opportunités pour identifier les populations vulnérables, renforcer l'adhérence et assurer la pérennisation ;

La synergie entre les cliniques juridiques, les formations sanitaires, la police nationale congolaise et la communauté - un modèle basé sur le principe de partenariat entre le secteur publique et les acteurs communautaires pour offrir un pont pour les femmes et les populations vulnérables vers un meilleur accès aux services de la protection et la prise en charge en lien avec les violences, la discrimination et le non-respect des droits humains.

Cette synergie d'actions, confirme la Vice-Ministre, a permis d'obtenir en 2020 les performances programmatiques. En termes de dépistage, 383 509 personnes vivant avec le VIH avaient eu connaissance de leur statut sérologique (76%) et 376 617 personnes dépistées (74%) avaient été mises sous traitement ARV et 130 535 (41%) avaient eu accès à la mesure de la charge virale avec un taux de suppression de 87%.

Par ailleurs, la Vice-Ministre de la Santé a présenté à l'assistance les principaux défis auxquels la RDC est confrontée. Entre autre : l'inégalité basée sur le genre, la discrimination, la stigmatisation à l'égard des personnes infectées et affectées par le VIH ; l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant ; l'extension de la couverture de la prise en charge du sida pédiatrique; le faible accès à la mesure de la charge virale et au diagnostic précoce du VIH chez les enfants, la faible accessibilité de plusieurs communautés à cause de l'insécurité ; une couverture et une complétude insuffisantes pour assurer l'accès universel et l'atteinte des cibles ; la faible promptitude des intrants fourni à travers la chaine d'approvisionnement ; la disponibilité des données fiables pour assurer un suivi et une planification efficace ; et la mobilisation accrue des ressources domestiques.

En dépit de ces défis, Mme Véronique Kilumba a relevé que le renforcement des capacités des professionnels de santé pour la prise en charge des autres épidémies et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la formation et la mobilisation des acteurs communautaires, la redynamisation des cadres de concertation avec les partenaires au développement impliquant les autorités politico-administratives.

Il faut noter que 26 délégations venues différents pays, dont 16 ministres du gouvernement, et de la société civile prennent part à ce Sommet co-organisé par l'ONUSIDA et l'Institut de la société civile pour le VIH et la santé en AOC. La principale attente de ces assises est que la société civile soit officiellement reconnue comme un acteur clé dans les pays, au sein des systèmes de santé officiels et informels.