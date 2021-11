Congo-Kinshasa: Coordonnateur de la NGC - COMIBAKAT - Mardochée Nsele clame l'innocence de Fifi Masuka

Une source proche du ministère provincial des mines du Lualaba a incriminé dernièrement Mme le Gouverneur a.i de cette province, Fifi Masuka, sur le dossier de Comibakat.

La réaction ne s'est pas fait attendre. Le son de cloche contraire est venu de Mardochée Nsele, Coordonnateur de la Nouvelle Génération pour le Changement, NGC, qui, dans une déclaration, a retracé les faits. Pour prouver la traçabilité des recettes de l'Etat, sous la gestion de Fifi Masuka, Mardochée Nsele joint les preuves de paiement de la Rawbank.

Pour lui, dire que "La COMIBAKAT est accusée d'être à la base d'une fraude fiscale avec Son Excellence Mme Masuka, parce qu'il y a des recettes qui échappent à la caisse de l'Etat", c'est faux et archifaux. Au contraire, Mardochée Nsele pense que Mme Fifi Masuka est, à ce jour, l'unique ange de la délivrance de la province du Lualaba, celle qui se bat pour l'intérêt du peuple, elle est en train de poser beaucoup d'actes dans les différents secteurs.

Et de poursuivre qu"'Aujourd'hui, c'est avec l'avènement de la maximisation des recettes que Mme Masuka a fourni beaucoup d'efforts. D'abord pour récupérer le pont bascule, 4 ans exploité par le Ministre Jean-Marie Tshizayinga depuis 2017 jusqu'à 2021 sans traçabilité, parce qu'à l'époque, c'est Tshizayinga qui était le Président de la commission de la traçabilité, qui ne vendait même pas de quittance, il n'y avait même pas un compte bancaire au nom de la province dans lequel les recettes du pont bascule étaient canalisées.

La province, souligne M. Nsele, a perdu autant des millions et ces millions étaient canalisés dans les caisses des individus. C'est aujourd'hui, au nom de la bonne gouvernance prônée par le Chef de l'Etat à travers sa représentante Fifi Masuka, que l'argent est maintenant canalisé dans le compte de l'Etat.

"Nous comptons déjà des millions de dollars dans un mois de la prise du contrôle sur le pont bascule lancé dans la province du Lualaba à Shamukinda. Aujourd'hui, les problèmes avec la COMIBAKAT, ce qu'elle est diabolisée par le camp de Jean-Marie Tshizayinga. Au Lualaba, tout le monde connait qu'il y a une coopérative baptisée au nom du COMINEL qui a escroqué l'Etat. Cette coopérative a signé des contrats avec l'usine TOMAS, cette usine était dirigée par un sujet chinois au nom de Marco. Il serait interprète qui parle bien français et qui a signé le contrat avec le Ministre provincial Jean-Marie Tshizayinga. Ce dernier a demandé à la société ou à l'usine de déclarer 1000 documents par semaine, et par document c'est 250 dollars reconnus par la loi et dans la nomenclature.

Alors que lui, dans ses mauvaises pratiques, va imposer au service d'assiette, la division des mines de pouvoir bénéficier de 10 USD à la place de 250 USD, on a réduit la taxe par le Ministre des mines pour ses intérêts de 250 à 10 USD, donc DGA 10 USD, CLC 10 USD, 230 USD vont dans ses poches multipliés par 1000 documents déclarés par semaine c'est ce qui représente le manque à gagner que la province a enregistré pendant plus de 4 ans, l'argent allait dans les caisses de Tshizayinga. La même coopérative COMINEL va prendre l'engagement de collaborer avec une deuxième société avec Mme Sarah, cette dame qui est chinoise déclarait plus de 2000 documents par semaine, l'argent prenait le chemin que celui de TOMAS.

La dernière fraude c'était à Kambundi, on a intercepté 750 camions avec la Coopérative COMINEL. C'est par là que l'autorité provinciale, au nom de la bonne gouvernance, était obligée de chasser cette coopérative pour la remplacer par une coopérative crédible au nom de COMIBAKAT, cette coopérative paie la taxe dans le compte de la province à hauteur de 600.000 USD et nous avons des preuves de paiement, c'est à la Rawbank que cet argent a été canalisé.

Nous avons encore des preuves de paiement que cette coopérative de COMIBAKAT qui représente une bénédiction pour la maximisation des recettes dans la province du Lualaba, a payé autant de taxes, 100 USD par camions qui sont repartis comme suit : 50 pour la division des mines. Il n'y a rien qu'on reproche de concret à cette coopérative COMIBAKAT... "

Dossier à suivre.