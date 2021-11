Sénégal: Lauréat du prix Goncourt 2021 - Mohamed Mbougar Sarr poursuit son ascension

L'Académie Goncourt a révélé hier, mercredi 3 novembre le nom du lauréat pour le prix Goncourt 2021. Elle a choisi le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. A 31 ans, le jeune écrivain touche le graal grâce à son roman «La Plus Secrète Mémoire des hommes», faisant de lui le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être consacré par le plus prestigieux des prix littéraires en France.

Mohamed Mbougar Sarr poursuit son ascension vers les sommets. S'érigeant en grand favori de la plus prestigieuse récompense littéraire française, le jeune écrivain sénégalais a séduit le jury. Il a décroché le prix Goncourt 2021 hier, mercredi 3 novembre pour son roman «La Plus secrète mémoire des hommes» paru aux éditions Phillipe Rey/Jimsaan. Il l'a remporté dès le premier tour avec six voix sur les dix du jury.

«Pas d'âge en littérature»

L'Académie Goncourt célèbre ainsi un ouvrage qui raconte une fausse enquête sur un mystérieux écrivain africain disparu à la veille de la seconde guerre mondiale et qui s'inspire du destin maudit de l'écrivain malien Yambo Ouloguem. «Je ressens beaucoup de joie. Tout simplement. Il n'y a pas d'âge en littérature. On peut arriver très jeune, ou à 67 ans, à 30 ans, à 70 ans et pourtant être très ancien », a dit le lauréat. Le prix Goncourt qui récompense chaque année « le meilleur ouvrage d'imagination en prose, paru dans l'année », est décerné au début du mois de novembre par l'Académie Goncourt, après trois présélections successives, en septembre et en octobre, parmi les romans publiés dans l'année en cours. Il rapporte de manière symbolique un chèque de 10 euros (656 F CFA) mais garantit des ventes en centaines de milliers d'exemplaires.

L'écrivain sénégalais de 31 ans qui succède au français Hervé Le Tellier, lauréat du très convoité prix en 2020 pour «L'Anomalie», était en concurrence avec trois autres auteurs finalistes. Il s'agit de Louis-Phillipe Dalembert (Milwaukee Blues), Christine Angot (Le Voyage dans l'Est) et Sorj Chalandon (Enfant de salaud). A travers cette récompense, Mohamed Mbougar Sarr est entré à plus d'un titre dans l'histoire du prix Goncourt. Il est devenu le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être consacré par le plus prestigieux des prix littéraires et le plus jeune lauréat depuis 1976. En effet, nombreuses sont les personnes à se réjouir de la récompense du jeune écrivain.

Macky Sall : «une magnifique consécration qui illustre la tradition de l'excellence des hommes et des femmes de Lettres sénégalais»

Dès l'annonce de la nouvelle, des messages de félicitations ont fusé de partout sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, le Président de la République, Macky Sall a écrit : «je félicite chaleureusement Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prestigieux prix Goncourt 2021 pour son romain La Plus Secrète Mémoire des Hommes. Je suis fier de cette magnifique consécration qui illustre la tradition de l'excellence des hommes et des femmes de Lettres sénégalais ».

A son actif, Mohamed Mbougar Sarr compte quatre romains. Son premier roman paru dès ses 24 ans, Terre ceinte (2015) a reçu le prix Ahmadou-Kourouma, prix littéraire suisse décerné par le Salon international du livre. Quant au deuxième roman intitulé « Silence de chœur » (2017), il a obtenu le prix Littérature monde du festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo et le Prix du roman métis de la ville de Saint-Denis, en 2018. Son troisième roman «De purs hommes» est sorti en 2018.

A travers cette consécration de Mohamed Mbougar Sarr, c'est la littérature sénégalaise qui poursuit sa longue liste d'honneur. En effet, la semaine dernière, c'est l'écrivain Boubacar Boris Diop qui était élu lauréat du prestigieux prix international de littérature Neustadt 2022 qui récompense les mérites littéraires exceptionnels dans le monde entier.