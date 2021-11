Afrique: 6e étape du tour du Faso - Yacine Hamza endosse le maillot jaune à Tenkodogo

L'Algérien, Yacine Hamza, a remporté au sprint la 6e étape du Tour du Faso courue entre Nagrégongo et Tenkodogo. Il s'empare ainsi du maillot jaune détenu par le Belge Wouters Rutger.

Le maillot jaune revient à l'Algérie pour la première fois dans l'histoire du tour.

Classé 4e au départ de la sixième étape à 7 secondes du leader, Yacine Hamza, victorieux à Tenkodogo, arrache le maillot jaune au Belge Wouters Rutger et devient le premier Algérien à enfiler cette prestigieuse tunique dans l'histoire du tour. Au bout d'un sprint final groupé, l'Algérien a pris le meilleur sur le Burkinabè, Bachirou Nikiéma. Son compatriote Nassim Saidi complète le podium du jour. 69 cyclistes ont pris le départ de l'étape 6, longue de 153,300 km dans la matinée de ce mercredi 3 novembre 2021 à Nagréongo. Très vite, soit après une vingtaine de minutes seulement, le peloton a commencé à s'étirer. Le premier point chaud à Mogtédo au km 46,9 sera remporté par le Burkinabè, Souleymane Koné. Il devance sur la ligne, l'Algérien, Aymane Merdj et le Marocain, Soulayman Minoual. Ils seront rejoints par Mohamadi Ilboudo de l'équipe régionale de l'Ouest dans une tentative d'échappée d'au moins 30" d'écart. Puis le groupe de tête s'étoffe d'une douzaine d'autres coureurs.

Au second sprint intermédiaire jugé à 71,9 km à Zorgho, c'est encore le Burkinabè, Souleymane Koné qui passe en tête. Abdoul Aziz Nikiéma le talonne suivi de l'Algérien, Aymane Merdj. Les 15 hommes détachés du lot parviendront à s'éloigner de plus de deux minutes et demi avant que la riposte ne s'amorce. Après le troisième sprint enlevé à Koupèla par Aymane Merdj devant Moucaila Rawindé de l'équipe régionale de l'Ouest du Burkina et le Suisse Jan Stöckli, l'écart de l'échappée est allé jusqu'à 2'45" à 48 km de l'arrivée. Mais derrière, la contre-attaque est foudroyante et à 25 km de l'arrivée, les 15 hommes sont repris. C'est un peloton groupé qui aborde le péage de Tenkodogo à vive allure et qui annonce la couleur du scénario final. Comme l'on s'y attendait, c'est en groupe que l'ultime sprint a été lancé.

Hamza, plus puissant à l'arrivée

Et c'est Yacine Hamza amené par son compatriote Nassim Saidi qui a su faire parler la puissance de ses jambes devant Bachirou Nikiéma qui n'a rien lâché jusque dans les dernières centièmes de secondes. Grâce à cette prouesse, l'Algérien enfile sur sa tunique rose, le maillot jaune pour l'étape suivante. « Nous avons fait un travail d'équipe pour cette étape en plaçant deux coureurs devant pour profiter de l'échappée et avoir l'étape et le maillot jaune. Ils ont bien roulé et après, nous nous sommes reposés pour revenir prendre le contrôle. Et là ils m'ont fait confiance pour remporter l'étape et cela a marché », a expliqué le vainqueur Yacine Hamza.

L'aboutissement de la révolte des Burkinabè annoncé sur cette étape est reporté pour les prochaines étapes, mais le directeur se veut encourageant. « Nous nous sommes bien comportés car nous avons attaqué avec au moins six Burkinabè dans l'échappée. Il y a eu la contre-attaque des Algériens et des Marocains qui a rendu plus difficile notre tâche, mais la bonification de six secondes qu'a eu Souleymane Koné et la place de 2e à l'arrivée sont bonnes à prendre », a indiqué Martin Sawadogo. Une course contre la montre par équipes de 32 km, entre Koupéla et Zorgho, attend les coureurs ce jeudi 4 novembre.