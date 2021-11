Cote d'Ivoire: Bingerville - Le 5e chef de Brègbo installé

Atcho Amany Félix, le nouveau chef de Bregbo, village situé dans la sous-préfecture de Bingerville, a été intronisé, le 30 octobre, en présence du ministre-gouverneur du District d'Abidjan, Beugré Mambé et de plusieurs autres chefs de la commune.

Installé officiellement après la remise de son arrêté, le nouveau chef de Bregbo s'est félicité de la cérémonie qui s'est déroulée dans la paix et la fraternité. Il dit placé sa gouvernance sous le signe de la cohésion sociale.

« Nous allons œuvrer au renforcement de la cohésion sociale dans notre village afin que fils et filles se retrouvent dans un climat de paix pour penser au développement de notre citée », a-t-il promis.

Le sous-préfet de Bingerville, Ano David Oswald, s'est dit très heureux de participer à la cérémonie. Il dit souhaiter un règne de paix et de cohésion au nouveau chef. Il a aussi demandé à la population et aux cadres dudit village d'être à l'écoute d'Atcho Amany Félix afin qu'il réussisse sa mission.

Et de rassurer les autres chefs qui sont en entente de leur intronisation : « Je voudrais rassurer tous les chefs qui ont reçu leur arrêté que les jours à venir, nous mettrons de l'ordre pour que ces derniers intègrent leurs locaux de la chefferie ».

Beugré Mambé, ministre-gouverneur et député de Songon, à son tour, a félicité la génération sortante avec à sa tête Tanoh Bogui François qui a su tracer les sillons du développement dans la cohésion.

« A travers cette cérémonie, on sent l'amour, la joie que chacun dégage. Je demande à la population de rester dans cet élan pour booster le développement du village » a-t-il dit.

Bakayoko Zoumana, député de Séguéla, parrain de la cérémonie s'est dit fier. « Je suis fier et très heureux d'assister à cette passation qui se déroule dans la pure tradition, selon les us et coutumes Tchaman. Je me réjouis pour le projet de développement du chef qui parle de la construction d'un collège, d'un hôpital et de venir en aide aux femmes et jeunes à sortir de la pauvreté. Je me joins au chef pour réussir ce programme. Pour terminer, je souhaite un bon règne au chef », s'est-il félicité.