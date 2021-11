Madagascar: Célébration - Solo Andrianasolo, 40 ans de musique et de romantisme

Un artiste fidèle à lui-même, Solo Andrianasolo est parmi ces musiciens qui ont façonné la scène nationale de leur talent. Avec 40 ans de carrière au compteur, il continue d'envoûter par la douceur de sa musique.

D'un air réservé, illustrant une certaine forme de quiétude intérieure, il est tout aussi bien jovial, très ouvert et surtout créatif. Un grand gaillard qui en impose à la fois par sa passion intarissable pour la musique, que sa générosité dans le milieu artistique, Solo Andrianasolo égaye de sa présence la scène musicale depuis quatre décennies maintenant. Auteur, compositeur et chanteur émérite, reconnaissable parmi tous par son look particulier également, il est un artiste qui vit pour son art et de son amour pour la musique.

Un amour qu'il s'est plu à scander auprès du public mélomane depuis 40 ans maintenant, voire plus. Précoce, Solo Andrianasolo a en effet découvert la scène dès son plus jeune âge. « C'est au début des années 60 que j'ai eu le plaisir de monter sur scène pour la première fois à l'âge de 8 ans. Mine de rien, ce fut déjà une révélation pour moi » confie-t-il. Depuis, la carrière de Solo Andrianasolo est montée crescendo, notamment grâce à sa collaboration avec l'illustre Bessa qui devient alors son parrain musical. En 40 ans de scène, Solo Andrianasolo entend les célébrer de la plus belle des manières. Ainsi, avec Live Prod à l'organisation, il donne rendez-vous à ses inconditionnels au CCESCA Antanimena ce 7 novembre à partir de 15h.

L'amour de l'écriture

De Solo Andrianasolo, on retiendra surtout ce tube intemporel qui continue de lui coller à la peau, à savoir « Hasambarana ». Une chanson qui devint le fer de lance de sa carrière et à travers laquelle ses nombreux fans se sont retrouvés. Un grand romantique dans l'âme, il envoûte depuis les mélomanes de tous âges et de tous horizons avec ses douces ballades. Cependant, à l'instar de son illustre mentor Bessa, il a également su se distinguer en composant des chansons plus spirituelles et avec lesquelles il fédère également le public.

« J'adore écrire et j'adore composer. D'ailleurs, plus le temps passe, plus j'y prends même du plaisir. En 40 ans de carrière, ma passion pour la musique continue de grandir et c'est pourquoi je ne me lasserai jamais de partager cette passion avec le public » souligne-t-il. Ainsi, au-delà de ce grand retour sur scène au CCESCA Antanimena, Solo Andrianasolo nous confirme déjà la sortie d'un nouvel album de sa part, qui conjuguera à la fois son côté romantique et son côté fervent croyant.

En attendant, il promet une célébration faste pour ses 40 ans de scène, notamment avec Poopy et Njakatiana en tant qu'invités, mais aussi quelques surprises en réserve. De même, Solo Andrianasolo a également convié d'excellents musiciens pour l'accompagner pour l'occasion. « Je vous promets un instant chaleureux, poétique et nostalgique à la fois, tout en étant des plus mélodieux » conclut-il.