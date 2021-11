Madagascar: Travaux à la centrale d'Andekaleka - Réduction des coupures alternées à Tana, annoncée par la Jirama

Il faut importer des pièces pour réparer le groupe 3 à la Centrale d'Andekaleka, selon les dirigeants de la Jirama.

La Jirama a résolu une partie des problèmes techniques à la centrale d'Andekaleka. La réparation de la fuite sur conduite d'eau est achevée. Cependant, il faut encore importer des pièces pour le groupe N°3 endommagé, selon les dirigeants de la société d'État.

Cela fait plusieurs jours que la ville d'Antananarivo et ses environs subissent des coupures fréquentes d'électricité. Selon la Jirama, il s'agit de coupures alternées imposées par l'insuffisance de production, suite à la fuite sur la conduite d'eau forcée et au court-circuit qui a endommagé le groupe hydroélectrique 3 de la centrale d'Andekaleka, fonctionnant avec une commande automatisée. « Compte tenu de son envergure, on peut dire que le problème a été résolu rapidement. Actuellement, le problème du court-circuit est résolu. La réparation de la fuite sur conduite d'eau forcée a été achevée dimanche. Cependant, le dépannage du groupe 3 qui a un problème informatique nécessite l'importation de pièces indispensables », a déclaré le DG par intérim de la Jirama, Rivo Radanielina, lors d'une conférence de presse organisée hier à Ambohijatovo.

Inévitables. D'après les explications, les coupures alternées sur le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo) étaient inévitables en raison des dommages et de la décision d'effectuer une maintenance des infrastructures qui datent de la création de la société. En effet, la centrale d'Andekaleka n'arrivait plus à fournir sa capacité de 90 MW. Selon la Jirama, les coupures alternées permettaient d'éviter les coupures générales. Toutefois, le nombre de coupures était moindre par rapport aux prévisions de départ. « La Jirama a fourni tous les efforts pour réduire le nombre des départs coupés et la durée des coupures. Cela a porté ses fruits et la situation s'est rapidement amélioré car si 11 départs avaient été prévus être touchés par les coupures alternées, il n'y a eu que 6 départs effectivement coupés samedi, puis 5 autres dimanche, 3 lundi et 1 mardi », a expliqué Hery Tiana Rabarison, DG adjoint chargé des opérations de la Jirama.

Gap. Malgré les travaux de réparation achevés, le gap entre la production de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka et les besoins sur le RIA persiste, surtout durant les heures de pointe, selon la Jirama. À noter que deux groupes hydroélectriques sont actuellement opérationnels à la centrale d'Andekaleka, le troisième nécessitant encore l'importation de pièces de rechange. Par ailleurs, la Jirama a souligné que l'effacement fait par les clients est également déterminant, pour la réduction des coupures. D'après les responsables, la vétusté des infrastructures de la centrale d'Andekaleka et également au niveau du réseau de transport et de la distribution d'électricité, restent une des causes des déclenchements de coupures. Cependant, des projets à moyen et à long terme sont en cours d'exécution pour combler le gap dans la production d'électricité. La Jirama a cité l'amélioration des lignes, la mise en service du 4e groupe et l'installation de nouveaux transformateurs, ainsi que l'augmentation de la production à la centrale photovoltaïque d'Ambatolampy et celle hydroélectrique de Farahantsana, etc. D'après le DG par intérim, les travaux de redressement de la société d'État sont mis en œuvre sur tout le territoire pour la fourniture d'électricité 24h/24 dans les 119 districts. Le projet « Une semaine, un quartier » et les projets d'hybridation solaire-thermique s'inscrivent dans ce cadre.