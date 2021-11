Madagascar: Objectifs de développement durable - Le Système des Nations Unies confirme son engagement envers Madagascar

Le Système des Nations-Unies confirme son engagement à soutenir Madagascar dans ses actions pour le développement. Issa Sanogo, le Coordinateur Résident des Nations-Unies, l'a réitéré, avant-hier, lors de sa rencontre avec la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Une occasion pour les deux personnalités de discuter du Plan cadre de coopération pour le Développement durable à Madagascar pour la période 2021-2023, lequel a été officiellement présenté par le responsable local du Système des Nations Unies, à la ministre malgache.

Conformes. Un document que Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison connaît déjà puisqu'elle a activement participé à son élaboration quand elle était encore Secrétaire générale de ce département-clé de l'économie. Ce Plan cadre traduit l'engagement des Nations-Unies à appuyer Madagascar dans la réalisation des objectifs de développement durable qui sont d'ailleurs conformes aux actions prévues dans le Plan Emergence Madagascar et aux velirano du président de la République qui s'est notamment fixé comme objectif de donner à toutes les régions de Madagascar, la chance de se développer. Il s'agit, en effet d'un plan cadre de coopération élaboré dans l'esprit et le principe de ne laisser personne de côté et de réaliser des changements durables dans la vie des personnes et des institutions, surtout les plus vulnérables, et renforcer leur résilience.

Le Système des Nations-Unies à Madagascar apportera ainsi sa contribution aux priorités nationales pendant la période juillet 2021-décembre 2023. Se construisant autour d'une série de défis cruciaux au développement durable de Madagascar et s'inspirant des résultats d'une large consultation nationale, et se basant également sur les avantages comparatifs du SNU, l'offre de coopération portée par ce Plan s'articule autour de 4 priorités stratégiques. Il s'agit, notamment, de renforcer la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité, d'assurer le développement du capital humain, d'impulser la productivité du travail et la création d'emplois productifs pour des revenus décents et une économie compétitive, et enfin de renforcer la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement. Le document cadre de coopération établit ainsi un pont entre la nécessité d'atteindre les Objectifs de Développement Durable dans la décennie d'action vers 2030 et l'impératif de l'engagement à reconstruire en mieux la période post-pandémie de Covid-19.

Réformes. Dans la trajectoire de Madagascar vers l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, ce document met, par ailleurs, en exergue les progrès reflétant les efforts - notamment les réformes - consentis ces dernières années. Ces efforts sont particulièrement remarquables dans les domaines de la préservation de la biodiversité qui reflète un accroissement de la reforestation et des aires protégées terrestres, abritant des sites importants ; la stabilité macroéconomique et la relance des réformes qui ont permis une accélération des investissements ; l'accroissement des engagements sociaux assurant - entre autres - un accès universel aux services de santé et enfin la prévention contre les violences basées sur le genre par le truchement du renforcement du cadre légal.

Malgré ces progrès, les difficiles conditions de vie - économique, sociale et environnementale - que subit au quotidien la grande majorité de la population malgache et les trajectoires peu encourageantes de la plupart des Objectifs de Développement Durable, exacerbées par les impacts, fortement inégaux, de la Covid-19, appellent toutes les parties prenantes du pays à un nouvel engagement en faveur de l'émergence de Madagascar et de la réalisation de l'Agenda 2030 pour tous.

C'est justement dans cet esprit, et dans le but de réaliser des changements durables dans la vie des personnes et des institutions, surtout les plus vulnérables, et renforcer leur résilience, que le Système des Nations Unies à Madagascar apporte sa contribution aux priorités nationales pendant la période juillet 2021-décembre 2023 à travers ce Plan-cadre de coopération pour le développement durable à Madagascar 2021-2023. À noter qu'une stratégie conjointe de mobilisation de ressources et de partenariat, sous la responsabilité directe du Coordonnateur Résident, ainsi que les stratégies de mobilisation de ressources des différentes agences sont mises en place pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires à la mise en œuvre de ce Plan-cadre.