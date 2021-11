Madagascar: Atsimo-Andrefana Economie - Une foire régionale dédiée à l'économie et au commerce

Le nom de la foire, ANDRARANGY, évoque déjà une grande activité, un effort gigantesque pour montrer au public les 28-29-30-31 octobre, toutes les potentialités économiques et commerciales de la Région Atsimo-Andrefana (RAA).

Les Tuléarois ont pu admirer et prendre connaissance des produits agricoles, des produits miniers de la RAA en visitant les 75 stands qui remplissaient le Stade couvert de la Cité du Soleil. Les produits de l'économie bleue abondaient, révélant de nouveaux exploitants, exhibant des transformations de produits de mer, pour faciliter la cuisson ou la conservation et le transport. Les exposants ne manquent pas d'imagination. Ils transforment les bouteilles plastiques usagées, en fauteuil ou bibelot pour décoration (en provenance du Musée de Recyclage). La RAA est un grenier de plantes endémiques (katrafay, baobab, euphorbia) qui produisent des huiles essentielles ayant montré leur efficacité durant les vagues de Covid-19. Le hic, aucun reboisement n'est prévu pour ces plantes endémiques et cela risquerait l'épuisement total de celles-ci.

Le clou de la foire. Le plus intéressant de la Foire Régionale Andrarangy reste ces stands d'associations féminines, appuyées et accompagnées par des communautés internationales (Fonds Mondial pour la Protection de la Nature (WWF), Welt Hunger Hielf (WHH ), Fonds pour la Protection des forêts (APAA) , Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La partie Malgache est représentée par la Direction Régionale de l'Environnement et Développement Durable (DREDD) et le Fond pour le Développement Agricole (FDA) et enfin le Service d'appui à la Gestion de l'Environnement (SAGE). Ces associations arrivent à maîtriser les techniques apprises pour la fabrication de compost, un engrais naturel à partir de feuilles d'arbres ramassées. Quel plaisir de voir des légumes frais cultivés aux alentours de Tuléar !

Lalaina Razafitombo et son équipe organisatrice de la Foire Régionale Andrarangy sont entièrement satisfaites du bilan positif et pensent déjà en organiser d'autres prochainement.