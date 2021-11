Madagascar: ASIEF - Basket - SMMC, Primature et MJS en quarts

Les favoris sont exacts au rendez-vous des quarts de finale dans toutes les disciplines au championnat national de l'Association Sportive Inter-ministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF).

Les matches de basket-ball se sont disputés, hier, sous la chaleur tropicale de la ville de Mahajanga sur le terrain du Campus universitaire d'Ambondrona. Les quarts de finalistes du basket-ball mixte sont désormais constitués. Dans un match âprement disputé, les basketteurs de la Société de Manutention de Marchandises Conventionnelles (SMMC) ont arraché le ticket pour les quarts de finale. C'est sur le score de 46 à 35 que Odilon, Farahane et consorts se sont imposés face aux gars du CAPSAT.

Pourtant, les Tamataviens ont été souvent menés au score tout au long de la rencontre. « Nous avons bien géré la rencontre et les joueurs ont respecté les consignes surtout au money-time, ce qui nous a permis de nous envoler au score » nous a confié, Jean Marc, le coach de l'équipe de la SMMC. Ce jour, ils affrontent l'équipe du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers. La Primature, grande favorite de la compétition a tenu son rang en éliminant l'équipe de l'Université d'Antananarivo par 58 à 48. Les quarts de finale seront donc l'affaire de la Primature et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les équipes du ministère de la Sécurité Publique, de l'Intérieur et de la Décentralisation, de la Direction Régionale du Tourisme Boeny et de la JIRAMA Fianarantsoa sont toutes qualifiées pour le rendez-vous des quarts.

Pour les dames, le tournoi entre dans la phase des demi-finales. L'équipe de l'Etat-Major défie les basketteuses de la Commune Urbaine d'Antananarivo et la Gendarmerie Nationale sera aux prises du 3FB Tana. Les vétérans entrent également en lice ce jour pour le programme des quarts de finale avec la présence des favoris pour ne citer que la Primature, les Douanes Tana, les Université d'Antananarivo et de Mahajanga, la Commune Urbaine de Toamasina, la JIRAMA Vakinankaratra et la Présidence.

Pour le football avec la participation de 75 équipes réparties dans 5 catégories, les derniers matches de poule se disputent ce jour. Le tirage au sort des quarts de finale se déroule cet après-midi. Parmi les équipes déjà assurées de disputer les quarts figurent les militaires, les Tamataviens et les Tuléarois. « Pour l'heure, nous essayons d'être à l'écoute de tous les participants car avant d'être une compétition, c'est aussi un moyen de rassembler et de renforcer la solidarité de tous les sportifs fonctionnaires », a fait savoir, Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'ASIEF.