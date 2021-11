Madagascar: Filets sociaux de sécurité - Les personnes en situation de handicap à identifier

La protection sociale inclusive est l'objectif de cette identification des personnes en situation de handicap.

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le bureau de l'ambassade royale de Norvège à Madagascar soutiennent le ministère de la Population dans la mise en place, prochainement, d'un programme d'allocation d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap dans le cadre d'une protection sociale inclusive. « Les enfants et personnes vivant avec un handicap ont été parmi les plus exclus pendant la pandémie de Covid-19. Une attention particulière sera portée à leur égard pour que personne ne soit oubliée dans les programmes », selon le secrétaire général du ministère de la Population, Patricia Rakotonirina. Ce projet concerne essentiellement les filets sociaux de sécurité mis en place par l'Etat et ses partenaires.

Plaidoyer. Des étapes préliminaires ont été programmées à travers l'organisation d'un atelier de plaidoyer auquel ont participé différents ministères, agences des Nations Unies, associations et ONG. La reconnaissance du statut des personnes vivant avec un handicap, la promotion de l'égalité des chances et le renforcement de la coordination entre l'Etat, le secteur privé et la société civile en sont les principaux objectifs. Après cet atelier s'est tenue la formation des formateurs pour la mise en place d'un système d'identification des enfants et des personnes vivant avec un handicap afin d'apporter des réponses adéquates et individuelles à leurs besoins.