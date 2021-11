Afrique du Sud-CFM - Réconciliation nationale au centre du débat

L'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Madagascar, SEM Sisa Ngombane, a été reçu, par le président du CFM, Maka Alphonse à son bureau, hier.

La rencontre a duré plus d'un tour d'horloge et la mise en œuvre de la réconciliation nationale a été au centre du débat. Pour parler des relations entre les deux pays, Alphonse Maka a fait savoir que « les relations Afrique du Sud-Madagascar ne datent pas d'hier, durant les crises politiques que notre pays a traversées, l'Afrique du Sud a toujours été à nos côtés. La Radio ANC, qui s'est implantée à Madagascar pendant un moment, a également marqué les relations entre les deux pays.

Par ailleurs, pendant la crise 2009, ils ont aidé à faire sortir le pays de la crise, on se rappelle du vice-ministre Sud-africain Marius Fransman qui a beaucoup participé à la mise en œuvre de la feuille de route pour la sortie de crise. Pour le cas du CFM, FFM est déjà prévu dans la feuille de route, et au moment de la rédaction de la loi sur la mise en place du CFM, les sud-africains nous ont beaucoup aidés afin de faciliter le processus de réconciliation. Nous savons très bien qu'ils sont mieux placés pour nous accompagner dans ce processus, vu leurs expériences très avancées, pour ne citer que la lutte menée par Nelson Mandela et le Révérend Desmond Tutu contre l'apartheid. Ainsi, SEM l'Ambassadeur est venu ici pour nous prêter main forte quant à la suite à donner à la réconciliation nationale.

Par ailleurs, nous sommes membres dans la SADC et l'Afrique du Sud représente la Sadc dans le pays, et ensemble nous allons voir la prévention de la crise à Madagascar. Au niveau de la Sadc on essaie actuellement de repérer les pays qui organiseront des élections dans les prochains 24 mois, afin de voir les préventions de la crise, c'est également l'objet de sa visite ».

Réalités. Quant à l'ambassadeur, il a fait savoir que « C'est une visite de courtoisie d'abord. Je suis ici à Madagascar et je profite de cette occasion pour passer chez le président Maka qui joue un rôle très important à Madagascar quand on parle de réconciliation.

Cette Institution est très importante pour comprendre les réalités du pays. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion pour voir Madame le médiateur national, qui m'a aussi aidé à mieux comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce pays voisin et aussi membre de la SADC.

Les grands points discutés : c'est un entretien d'informations pour moi pour en savoir plus sur les travaux qui ont déjà été faits par le CFM. Quels sont les acquis ? Quels sont également les impératifs? C'est également une occasion de connaître les difficultés rencontrées par le CFM dans la mise en œuvre de la réconciliation ».