Madagascar: Plan sectoriel - Les réformes de l'éducation au centre des débats

Les réalisations ainsi que les points à améliorer dans le Plan sectoriel de l'éducation seront discutés par tous les acteurs concernés. A partir de ce jour se tient la revue à mi-parcours de ce plan.

Le débat sur le Plan sectoriel de l'éducation n'en finit pas. Pendant deux jours, les trois ministères en charge de l'éducation, notamment celui de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) ainsi que l'Education nationale (MEN) effectueront une revue à mi-parcours de ce plan. Certains points contenus dans cette réforme ont été fortement critiqués par l'enseignement privé mais le coordonnateur de la Cellule de coordination sectorielle (CELCO), Désiré Rakotondravaly se veut être rassurant et a indiqué que cette revue à mi-parcours du PSE accordera une importance particulière aux points qui doivent être éclaircis. « L'éducation fondamentale de neuf ans, le programme scolaire ainsi que le recrutement seront entre autres mis en exergue », a-t-il précisé.

Dialogue. Les partenaires techniques et financiers, les 23 régions ainsi que tous les acteurs du secteur de l'éducation seront également présents à cet évènement par visioconférence et en présentiel. L'objectif étant d'améliorer l'efficacité et la synergie des interventions combinées du gouvernement et de ses partenaires. La revue budgétaire et la revue technique seront les thèmes à aborder durant ces deux jours. « Les réalisations, les blocages ainsi que les points à améliorer seront discutés ensemble. Une séance d'échange d'expériences entre les trois ministères chargés de l'éducation sera également à l'ordre du jour », selon à son tour le Secrétaire général du METFP, Anjaratiana Razafindrianiaina. La Secrétaire générale du MEN, Felamboahangy Ratsimisetra quant à elle, a souligné que des améliorations seront encore apportées au PSE après cette approche transparente.