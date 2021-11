Afrique de l'Ouest: Lutte-Tournoi de la CEDEAO - Dix pays pour un trophée sous-régional

L'arène nationale va vivre ce jeudi au rythme au tournoi de lutte de la Cedeeao prévu du 4 au 6 novembre. Après un break observé depuis 2018, cette compétition majeure va regrouper les lutteurs de dix pays de la sous région. La pesée et le tirage au sort des poules ont été effectués hier, mercredi 3 novembre et le Sénégal figure dans la poule A avec la Gambie et la Côte d'Ivoire.

L'arène nationale ouvre ces portes ce jeudi au tournoi de lutte africaine de la communauté des Etats de Afrique de l'ouest (TOLAC). Après une pause observée en 2019 et 2020, la compétition fait son retour.

Pendant trois jours (4 au 06 Novembre) les représentants de dix pays vont se mesurer dans une compétition équipe et par catégorie de poids. Pour cette édition, le Comité national de gestion de lutte (CNG) à travers un de des membres informe que le Mali et la Guinée ne prendront pas part à la compétition en raison de sanctions prises à leur encontre par les instances sportives de la CEDEAO.

La même source a aussi indiqué n'avoir "aucune information" concernant le Togo et le Liberia, deux des 15 pays membres de l'organisation régionale.

Après la pesée et le tirage au sort effectués hier, mercredi 3 novembre à l'arène nationale, place sera faite ce jeudi aux éliminatoires.

Pays hôte de ce tournoi et vainqueur de la dernière édition, les couleurs du Sénégal seront cette année défendue par cinq lutteurs. Il s'agit notamment Moussa Faye (66 kilos), Ngor Niakh (76 kilos), Abdou Khady Ndour (86 kilos), Modou Faye (100 kilos) et Mouhamed Bousso (120 kilos) qui vont sous la direction de leur entraîneur Ambroise Sarr, représenter le Sénégal à ce tournoi.

La team sénégalaise est logée dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Côte d'Ivoire. Dans la poule B, on retrouve le Niger, la Sierra Leone et le Ghana. La poule C quant à elle, sera constituée de quatre équipes. Il s'agit du Nigeria, du Burkina Faso, de la Guinée Bissau et du Bénin.