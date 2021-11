Sénégal: [DOSSIER] Sports boules - Le lourd héritage laissé par « Gass » Ezzedine

Le 7 mars dernier, Gassane Ezzedine quittait ce bas monde. Président de la fédération sénégalaise de sports boules (Fssb) et grand bienfaiteur devant l'Eternel, il a légué à ses successeurs un lourd héritage. Ousmane Bâ qui lui a succédé à la tête de la Fssb et son équipe, conscients de la mission, s'emploient depuis, à faire vivre et briller la pétanque au Sénégal et à l'international.

Arrivé à la tête de la fédération sénégalaise de sports boules (Fssb) à la suite du décès, le 7 mars 2021, du Président Gassane Ezzedine alias « Gass », Ousmane Bâ n'a pas débarqué en terrain inconnu pour avoir été pendant longtemps premier vice-président. Mais il savait qu'il avait « un lourd héritage à gérer », comme l'a reconnu Birane Touré, le président du club de Dieuppeul Pétanque et par ailleurs entraineur national. Et le bouliste international sénégalais depuis 2000, Hussein Dakhlalah de confirmer : « la pétanque après Gass, c'est très difficile pour nous surtout pour les clubs. Gass ne lésinait pas sur les moyens pour aider tous les clubs de Dakar et des régions dans l'organisation de leurs concours ».

Ce n'est pas pour rien que lorsque ses boulistes avaient remporté deux médailles d'or aux Jeux africains de Brazzaville, en 2015, par Fara Ndiaye au tir de précision et l'équipe de pétanque, l'entraineur national d'alors, Mamadou Mansour Dia avait soutenu que « ce succès, on le doit au Président de la Fédération de sports boules. Car rarement un responsable d'une fédération sportive sénégalaise ne s'est investi autant que lui », durant les 20 ans qu'il a passés à la tête de la Fssb (2001 - 2021).

C'est dire si le Président Ousmane Bâ et son équipe ont du pain sur la planche. Le successeur de Gass à la tête de la Fssb l'a si bien compris qu'il a décidé « tout le comité directeur et toutes les bonnes volontés au travail ». Ce qui lui vaut l'appellation, par Dakhlalah, sociétaire de Mermoz Pétanque club, de « bon capitaine » qui saura mener le bateau de la fédération à bon port. Car, selon lui, tous les membres du bureau et même les anciens que le défunt Président a eu à « former », sont « déterminés à assurer la relève ».

Abdou Lahat Niang, secrétaire général de la Fssb depuis 4 ans est bien placé pour juger. « L'après Gass s'inscrira dans la continuité. On essayera de tout faire pour conserver et fructifier le legs qu'il nous a laissé. Son grand objectif était de conduire l'équipe du Sénégal en quarts de finale des championnats du monde de pétanque. Et il l'avait atteint en 2018 au Canada, avec la triplette ». Alors, selon Abdou Lahat Niang, « nous avons le devoir de poursuivre la démarche qu'il avait, en visant même la première place, la médaille d'or ». L'occasion en sera donnée aux boulistes sénégalais lors des Championnats du Monde prévus du 12 au 21 novembre prochain en Espagne.

LIGNE DIRECTRICE

Mais toute la famille des sports boules du Sénégal sait que ce ne sera pas une mince affaire. Le secrétaire général de la Fssb l'a d'ailleurs avoué. « Gass avait déjà tracé une ligne directrice et l'on va essayer de voir comment l'améliorer. On n'apportera pas de changement majeur. Gass nous avait mis dans les conditions qu'il faut, pour tout ce dont nous avions besoin », a-t-il témoigné. Lahat Niang a même comme l'impression que « nous irons vers des difficultés financières ; car le défunt avait les moyens. Il n'a donc jamais attendu le ministère pour préparer ou financer les activités de la fédération ou des championnats d'Afrique ou du monde ».

C'est certainement pour anticiper sur ces difficultés à venir qu'Hussein Dakhlalah s'est permis de lancer un appel au Président de la République et au ministre des Sports pour leur demander d'accorder à la pétanque l'importance qu'elle mérite. Car, selon le bouliste, « nous sommes la seule discipline sportive collective à avoir ramené une médaille mondiale, de bronze, synonyme de 3e place sur 68 nations en 2018 au Canada ». Et malgré tout, « à ce jour, nous n'avons été pas reçus, ni honorés ». Recevoir ces médaillés de bronze aux championnats du monde, serait la meilleure façon, d'après les boulistes, « d'honorer le défunt président Gass ».

Les œuvres sociales à cœur

Pour ce qui est des œuvres sociales cependant, il sera très difficile de faire oublier Gassane Ezzedine qui, à travers sa Fondation, faisait beaucoup et pas seulement pour la famille des sports Boules. Sur le plan médical, l'ancien président de la Fssb s'investissait énormément auprès des enfants atteints de certaines malformations et qu'il faisait opérer à sa charge.

La Fondation Gass tente de perpétuer l'action de son initiateur. Et Karim, le fils, marche sur les traces de son père qui s'illustrait par ses largesses. Baptêmes, décès, Korité ou Tabaski ! Tout était prétexte pour Gass de venir en aide aux boulistes. De Dakar à Saint-Louis, de Rufisque à Mbour, de Kaolack à Mbacké, il affrétait régulièrement des camions remplis de kits alimentaires pour appuyer les boulistes.

Projets, défis et attentes

« Redynamiser les ligues, rencontrer tous les Présidents de clubs, revoir nos textes et continuer à vulgariser et à associer tout le monde à l'œuvre ». Tels sont les projets à plus ou moins long terme de Ousmane Bâ, Président de la fédération sénégalaise de sports boules (Fssb) depuis le décès de Gassane Ezzedine en mars dernier. Un copieux programme pour son équipe qui se félicite cependant de « l'augmentation record des participants », selon Birane Touré, le président du club de Dieuppeul Pétanque et entraineur national. Ce qu'Hussein Dakhlalah, sociétaire de Mermoz Pétanque club et international depuis 2000, traduit ainsi « il y a aujourd'hui de plus en plus de de jeunes et de femmes qui s'adonnent à la discipline ».

D'où l'importance de « taper à toutes les portes pour dénicher les moyens qui permettront à la pétanque sénégalaise de connaitre de grands succès sue la scène africaine et mondiale ». En attendant, selon le Président de la Fssb, l'heure est aux inscriptions pour le démarrage des concours. Car la fédération compte organiser mais aussi participer à des tournois de haute facture autant à domicile qu'à l'étranger. « Malheureusement, regrette Birane Touré, le Président de Dieuppeul Pétanque et entraineur national, « c'est la pandémie de Covid 19 qui a freiné notre élan. Car, on était parti, cette année, pour faire l'un de nos meilleures saisons ».

Malgré tout, « depuis l'ouverture de la saison, nous organisons tous les dimanches des compétitions en doublettes mêlées ou doublettes choisies et même en triplettes », selon Ousmane Bâ. Et l'on attend de voir l'évolution de la pandémie pour passer à la vitesse supérieure. Pour l'heure la Fssb compte 842 licenciés dont 7 femmes et 6 jeunes dont le plus âgé à 17 ans.

Assemblée générale

Parallèlement, se prépare aussi la future assemblée générale de la Fssb et « l'on travaille d'arrache-pied sur les documents », d'après le Président Bâ. Hussein Dakhlalah qui lui souhaite « tout le succès et d'être réélu à la prochaine Assemblée générale », lui suggère cependant d'aider la pétanque « à aller le plus loin possible et de tout faire pour qu'il y ait plus d'infrastructures et de boulodromes dans toutes les régions ». Mais aussi de « rajeunir au niveau de certains postes pour donner plus de sang neuf à la fédération ».

Le Président de la Fssb est conscient de l'étendue des attentes. Et cela ne lui fait pas peur. Il connait la maison et se sait bien entouré. Alors, il a en tête de mener à bien ses projets dont les moindres ne sont pas « trouver un boulodrome, un siège et des partenaires, sans oublier la formation de nos techniciens, arbitres et entraîneurs ». Et sur la question de l'aire de compétition et des locaux administratifs, Ousmane Bâ dit pouvoir compter sur la disponibilité du ministre des Sports, Matar Bâ « qui nous a toujours accompagnés dans nos différentes missions »

Cap sur les échéances internationales

Malgré la pandémie du Covid-19 qui a considérablement ralenti les activités sportives, et des sports boules dans le cas d'espèce, l'équipe du Président Ousmane Bâ s'emploie tant bien que mal à respecter son calendrier. « On attend l'évolution de la maladie pour voir comment tenir nos concours. Mais, je peux dire que nous n'avons pas chômé », s'est félicité le patron de la Fssb. En fait, organiser des concours de pétanque ne peut nullement poser de problèmes aux boulistes. Car comme le soutient Abdou Lakhat Niang, secrétaire général de la Fssb « respecter les mesures barrières fait partie des règles du jeu. On joue en doublettes ou en triplettes et seuls les joueurs occupent le terrain avec interdiction formelle à tout joueur de s'approcher de son adversaire. La distanciation physique est donc respectée et porter le masque ne peut être un souci ».

Il s'agit, en effet, pour lui et ses collaborateurs, de préparer au mieux les prochaines échéances internationales. Avec notamment les championnats du monde prévus du 12 au 21 novembre prochain en Espagne et qui, du fait de la Covid-19 comprendront en même temps les triplettes féminines, masculines et des moins de 17 ans. « Nous avons reçu les invitations et sommes en train de nous préparer pour y prendre part », selon le Président Ousmane Bâ. Et son secrétaire général, Abdou Lakhat Niang d'ajouter « nous comptons déplacer une grande délégation. Et nous ferons tout pour que des bonnes volontés nous aident à y participer au cas où, du fait des lenteurs administratives, le ministère des Sports réagirait tardivement ».

Durant le même mois de novembre aussi sont prévus les championnats d'Afrique. Et si la Covid-19 ne vient pas tout bouleverser, les boulistes sénégalais entendent y étaler leur art.

« Tout sauf un sport de paresseux »

« La pétanque est tout sauf un sport de paresseux. Figurez-vous que sur un tournoi, un joueur peut soulever jusqu'à une tonne de fer et parcourir 12 km, selon des estimations scientifiques », disait Mamadou Mansour Dia, ancien entraineur national. C'est pourquoi, à chaque regroupement, il soumettait ses protégés à un rythme de feu. « La pétanque est un sport de précision. Et il faut travailler les bras et les jambes, car il est important d'être physiquement au point », selon lui.

Les différentes formules de jeu en pétanque

La pétanque se joue principalement en trois formules, même s'il en existe un quatrième assez rarement pratiquée

Le Tête-à-tête : match entre deux concurrents, chacun disposant de 3 boules

La doublette : 2 joueurs composent chaque équipe avec 3 boules chacun.

La triplette : 3 joueurs constituent une équipe avec 2 boules chacun.

La doublette peut être à la mêlée, lorsque le partenaire est décidé par tirage. Et pour la doublette choisie, c'est le joueur qui choisit son partenaire. Il faut aussi retenir que la mêlée et la choisie ne se jouent qu'en doublette et triplette.

Il y a aussi la super mêlée qui se joue très rarement.