Gabon: L'édile de Libreville s'attaque aux occupants des maisons sales, et annonce des sanctions

la capitale gabonaise souffre de l'épineux problème de l'insalubrité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est la raison d'un communiqué publié dans le quotidien l'Union du 29 octobre 2021, par la mairie centrale de Libreville qui vise à rappeler à l'ensemble des populations et opérateurs économiques, résidant et exerçant dans la capitale, de maintenir en l'état de salubrité parfaite, leurs domiciles et leurs environnements commerciaux, ainsi que les trottoirs et les caniveaux, sous peine de représailles.

Le sérieux de la mise en application de cette décision se donne à lire au moment où la gestion des ordures ménagères a officiellement été léguée aux mairies d'arrondissements par le ministère de l'Intérieur. La maire, christine Mba Ndutume Mihindou y tient et réaffirme avoir fait de l'insalubrité des circonscriptions, son cheval de bataille. Elle rappelle dans le communiqué qui se présente comme une mise en demeure, "que seul le nettoyage de la chaussée est la responsabilité de la mairie".

Pour l'édile de Libreville, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 2000 portant règlement sanitaire d'hygiène et de la salubrité publique pour la commune de Libreville, « chaque propriétaire ou locataire de terrain bâti ou non bâti a l'obligation d'entretenir les sols qu'il occupe en parfait état de propreté, ceci jusqu'aux limites mitoyennes de la concession, y compris les trottoirs, les caniveaux ouverts ou découverts ».

Elle invite donc l'ensemble des populations et des opérateurs économiques à s'y atteler au plus vite ,au risque de se voir infliger des sanctions.