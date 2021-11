Sénégal: Entretien routier - Plus de neuf milliards de francs CFA investis par le FERA dans la zone centre en 2021

Kaolack — Le Fonds d'entretien routier autonome (FERA) a investi 9 milliards 645 millions de francs CFA dans des travaux d'entretien routier, dans le centre du Sénégal, en 2021, a-t-on appris jeudi d'un responsable de l'Ageroute, l'Agence des travaux et de gestion des routes.

"Rien que pour la zone centre, pour l'année 2021, le FERA a eu à débloquer un budget de 9 milliards 645 millions de francs CFA pour l'entretien des routes revêtues et des routes en terre, la construction d'ouvrages hydrauliques et les travaux du réseau classé", a indiqué le directeur de l'Ageroute pour les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack, Oumar Diouf.

"Nous avons eu à entretenir, en 2021, une vingtaine de kilomètres de routes revêtues et 70 kilomètres de route en terre dans la zone centre", a-t-il ajouté dans un entretien avec l'APS.

Dans la région de Kaolack, par exemple, la voirie "a été (... ) renforcée durant les deux dernières années, grâce au FERA", "l'un des bailleurs les plus importants de l'Ageroute", a souligné M. Diouf.

En même temps, a-t-il rappelé, l'Ageroute contribue à divers travaux routiers et de construction d'ouvrages d'art au Sénégal.

Un communiqué transmis à l'APS donne l'exemple du boulevard qui va du centre-ville de Kaolack à la cité de Médina Baye, dans la même ville. Un demi-kilomètre de cette voie a été l'objet d'un entretien, qui a coûté 161 millions de francs CFA.

Le communiqué cite également "le rond-point situé entre le quartier Passoir et le lycée Valdiodio-Ndiaye", où "une voierie prolongeant la route nationale numéro 4 a été reconduite pour plus de 445 millions de francs CFA", ainsi que "la gare routière Liberté de Kaolack (...), réhabilitée avec 153 millions de francs CFA".

"Dans le département de Guinguinéo, le FERA a eu à débloquer plus de 304 millions de francs CFA pour le rechargement et l'accotement de la route" reliant Ourour à Fass, "plus de 544 millions pour la construction d'une route de 3 kilomètres à Nioro et 420 millions pour un 1,7 kilomètre de route à Diakhao", dans la région de Fatick, indique le communiqué.

Une mission du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome, conduite par son directeur général, Mamadou Faye, a effectué une visite des chantiers, à Kaolack, le week-end dernier, pour s'enquérir de l'évolution des travaux.

"Cette visite a permis au conseil d'administration de voir l'état d'avancement des travaux engagés, de mesurer leur qualité et l'impact que les travaux ont eu sur la vie des populations", a expliqué Oumar Diouf.

Les administrateurs du FERA avaient visité les travaux de la gare routière Liberté de Kaolack, ainsi que plusieurs voieries de cette commune. Ils sont allés à Guinguinéo et à Diakhao.