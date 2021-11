Algérie: Batna - Coup d'envoi de l'opération d'exportation des premières turbines à gaz

Batna — Le coup d'envoi de l'opération d'exportation des premières turbines à gaz de l'usine General Electric Algeria Turbines (GEAT), de la commune d'Ain Yagout, distante de près de 35 km de la ville de Batna, a été donné mercredi par le Président directeur général (P-dg) de la Société nationale de l'électricité et du Gaz (Groupe Sonelgaz), Chahar Boulakhras.

Deux turbines à gaz et des systèmes de contrôle et des accessoires de turbine seront exportés via les ports de Jijel et Skikda vers l'un des clients du complexe dans un des pays du Moyen-Orient, a-t-on précisé.

Il a, dans ce sens, indiqué que cette opération d'exportation s'inscrit dans le cadre de la vision future de la politique de relance économique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'autosuffisance à tous les niveaux, la réduction de la facture des importations et l'encouragement de l'exportation.

Et d'ajouter : "nous assistons à la première exportation du genre au niveau continental, car l'usine de turbines General Electric Algeria fait partie des 5 usines activant dans ce domaine à travers le monde".

Il a également détaillé que l'exportation est dirigée vers un pays du Moyen-Orient afin de soutenir son réseau électrique, d'une capacité de plus de 500 Mégawatts (MW).

M. Boulakhras a souligné que l'assemblage et l'installation des deux turbines destinées à l'exportation ont été réalisés par des compétences algériennes de l'usine des turbines, "fruit d'un bon et profitable partenariat entre le Groupe Sonelgaz et la société américaine General Electric, qui a fait confiance à l'Algérie, un pays stable, opérant une dynamique économique en plus des moyens dont dispose le Groupe Sonelgaz".

Le même responsable a précisé que le nombre d'employés de la General Electric Algeria Turbines, actuellement plus de 140 fonctionnaires, atteindra 200 ouvriers à moyen terme et 1. 000 à l'horizon de 2025, mettant en avant le soutien au tissu industriel national qu'apporte cette usine.

Le P-dg de la Société nationale de l'électricité et du Gaz, a dans la foulée assuré que le Groupe Sonelgaz , à travers ses succursales, constitue un "incubateur" pour l'usine des turbines et œuvre à hausser son taux d'intégration pour passer des 30% actuellement à 60 % à moyen terme et atteindre progressivement un pourcentage "plus important", en prenant en considération l'aspect énergétique et celui des énergies renouvelables.

M. Boulakhras a rappelé que le Groupe Sonelgaz a pris la décision en 2013 de conclure un partenariat avec la société américaine General Electric et de réaliser cette usine unique en Afrique puis de fabriquer et assembler des blocs et unités de haute technologie dans cette usine, ajoutant que cette étape fait suite à un accord à long terme visant à générer plus de 9 gigawatts d'électricité pour répondre aux besoins croissants du pays dans ce domaine.

Le Président directeur général du Groupe Sonelgaz, et la délégation qui l'accompagne ont visité les différents ateliers de l'usine des turbines General Electric Algeria et reçu des explications sur la formation et l'opération d'assemblage assurées.