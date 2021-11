Algérie: La femme algérienne distinguée par son empreinte positive et sa participation à la construction de l'avenir

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou a affirmé mercredi à Alger que la femme algérienne était distinguée par son empreinte positive et sa participation efficace à la construction de l'avenir.

A l'instar des autres femmes qui ont laissé leur trace et leur capacité à la prise de décision, la femme algérienne a toujours été distinguée par son empreinte et son rôle au fil du temps, à commencer par sa contribution efficace à la réussite de la glorieuse guerre de libération, puis sa résistance durant la décennie noire, a précisé la ministre à l'occasion du 21ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur "la femme, la paix et la sécurité" et en célébration de la journée des Nations Unies.

Figurent parmi les engagements prioritaires du chef de l'Etat, l'émancipation politique de la femme et le soutien de son insertion dans la relance économique à travers des projets créateurs de richesse et l'inculcation de l'esprit entrepreneurial, en sus de sa protection de toutes formes de violence en vertu d'un système législatif au diapason des constantes nationales, a soutenu Mme. Krikou.

C'est là une démarche à laquelle a adhéré le secteur de la solidarité nationale, a-t-elle relevé, aussi bien en termes de prise en charge sociale, de sensibilisation ou encore d'encadrement, pour mettre en avant la place de la femme dans tous les créneaux.

Rappelant la décision souveraine du Président de la République qui a chargé le gouvernement d'appuyer la contribution de la femme rurale et la femme au foyer à la production nationale, elle a indiqué que son département ministériel a veillé à la réalisation de cette démarche dès le début de l'année courante, à travers un programme intersectoriel avec les secteurs concernés et avec la société civile pour renforcer leurs capacités et encourager leur accès au monde de l'entrepreneuriat.

Cette opération a permis à de nombreuses femmes de bénéficier de micro projets, ce qui leur a permis de garantir une indépendance financière et de commercialiser leurs produits en coordination avec des organisations onusiennes, à l'instar du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Elle a également salué "les décisions souveraines et exceptionnelles prises par les hautes autorités du pays en période de crise sanitaire au profit de la femme qui travaille", mettant en avant les différents mécanismes mis en place pour conforter les droits de l'enfant.

La ministre a, par ailleurs, salué la contribution de l'Algérie, en collaboration avec des pays frères à l'initiative du projet de résolution de l'Assemblée générale de l'ONU N75-156 de décembre 2020 relative aux mesures prises aux plans national et international pour une riposte rapide quant à l'impact de la Covid-19 sur les femmes et les filles.

"Toutes ses étapes traduisent l'engagement de l'Algérie quant à la teneur de la résolution onusienne 1325 et à la reconnaissance du rôle efficace de la femme dans l'instauration des bases de sécurité et de paix dans le monde, en renforçant ses chances de représentation dans la prise de décision", a-t-elle conclu.