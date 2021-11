Algérie: Autonomisation de la femme - Les acquis de l'Algérie témoignent d'une volonté politique sérieuse

Alger — La présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a indiqué mercredi à Alger que les réalisations de l'Algérie en matière d'autonomisation des femmes témoignent d'une volonté politique sérieuse des autorités suprêmes de les soutenir à occuper les postes de prise de décision et d'assurer l'égalité des chances pour la construction d'un avenir prometteur.

Intervenant à l'occasion du 21e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur "les femmes, la paix et la sécurité", ainsi que la célébration du 76e anniversaire des Nations Unies, Mme Cherfi a précisé que "l'on ne peut nier la lutte des femmes pour occuper cette place dans les différentes étapes historiques cruciales qu'a traversées notre pays".

En dépit des conventions internationales "consacrant les droits de la femme comme une obligation humanitaire et morale et un engagement professionnel", ajoute Mme Cherfi, "les violations morales et physiques et les stéréotypes l'affectent encore. De même qu'elle est exposée au harcèlement et au danger qui pourrait entraîner de multiples conséquences", affirmant que tout un chacun "est tenu d'assurer la protection des catégories vulnérables et d'œuvrer à leur permettre d'entrevoir un avenir meilleur".

L'axe de la protection de l'enfance et de la jeune fille constitue une partie des priorités nationales, étant donné que "cette catégorie a le plus besoins de protection", a souligné Mme Cherfi qui a assuré dans ce cadre que " tous les enfants se trouvant sur le territoire national, quelque soit leur nationalité ou leur sexe et sans aucun distinction, jouissent des mêmes droits.

Mme Cherfi n'a pas manqué de mettre en avant un autre acquis réalisé par l'Algérie en matière de protection de l'enfance, à savoir "la constitutionnalisation de l'intérêt suprême de l'enfant, de la criminalisation de la traite des personnes, des maltraitances inhumaines et de l'interdiction de toute atteinte à la dignité humaine". Une initiative du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-elle rappelé.

Evoquant les efforts de l'Algérie en vue d'assurer la protection pour les migrants clandestins à la recherche de la sécurité et de la paix en Algérie, notamment les jeunes filles, l'intervenante a cité "la création, en 2016, du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes", rappelant que l'Algérie est en passe de mettre en place la formule définitive du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, lequel donnera une place importante à la protection de la femme et de la jeune fille.

Mme. Chorfi a passé en revue dans son intervention, certaines réalisations de l'Organe national de protection et de la promotion de l'enfance, notamment en ce qui concerne l'alerte précoce et le signalement de toutes les violations des droits de l'enfant, quelque soit son sexe, via les moyens de communication disponibles, dont essentiellement le numéro vert 11-11, à travers lequel, 2.494.351 préoccupations ont été prises en charge.

De même, 7.236 enfants en danger ont subi une violation de leurs droits et l'exploitation dans ses différentes formes, d'autant que le taux des jeunes filles a été estimé à 42,30%.