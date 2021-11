Algérie: Elections locales - La presse nationale annonce le début de la campagne

Alger — Les titres de la presse nationale de ce jeudi annoncent le lancement de la campagne électorale pour les élections locales anticipées du 27 novembre en proposant une vision globale et chiffrée sur ce rendez-vous.

Le quotidien "El Moudjahid" consacre un dossier au début de la campagne électorale qu'il considère comme une "opportunité pour un débat fécond et démocratique" en relevant que la majorité des candidats soient "jeunes et diplômés des universités" et qu'il devront "convaincre par un discours plus réaliste" pour arriver à la gestion des communes, "première molécule de l'Etat de droit".

"El Moudjahid" aborde également l'implication de la société civile dans le processus électoral et donne la parole aux principales formations politiques qui évoquent la nécessité de "rester sur un discours réaliste et de tenir les promesses faites aux électeurs".

Le journal propose également un entretien avec l'universitaire Oussama Bouchemakh sur l'importance de "l'indice économique comme facteur déterminant pour la participation" vu le contexte marqué par "la hausse des prix des produits de large consommation avec un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens".

L'universitaire évoque également le rôle "important" des élus locaux dans la création des richesses, un objectif qu'il faut appuyer par un "élargissement des prérogatives des assemblées élues".

Le quotidien "Le soir d'Algérie" propose une vision globale par les chiffres sur ce scrutin et revient sur la visite du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) dans la ville de Bouira où il a "insisté sur la transparence des élections".

De même pour le quotidien "Liberté" qui annonce le début d'une campagne dans une conjoncture économique "difficile". Dans son éditorial, le journal aborde aussi la mission des candidats qu'il juge "laborieuse et difficile".

"El Watan" propose lui-aussi une vision globale chiffrée des élections locales anticipées du 27 novembre en plus d'un focus sur la Kabylie où les partis politiques disent "participer en force".

Ce scrutin du 27 novembre est abordé par le journal "L'expression" comme étant "la dernière étape pour parachever le processus d'édification des institution de l'Etat" en réservant dans ces colonnes un espace pour un tableau de bord chiffré de ce rendez-vous électoral.

Ce quotidien prend également le pouls de quelques partis politiques pour ce premier jour de campagne et évoque le "dilemme de la mobilisation" dans un contexte social particulier.

Pour sa part le quotidien "Le jeune indépendant" a préféré rappeler la nécessité de respecter le protocole sanitaire, un point sur lequel le président de l'Anie, Mohamed Charfi, avait insisté lors de sa visite hier à Bouira où il avait déclaré avoir "imposé des conditions strictes pour l'organisation de ces élections, afin de rattraper les carences constatées lors des précédentes élections".

"La nouvelle République" annonce lui aussi le début de la campagne électorale pour le scrutin local en souhaitant voir des "assemblées représentatives et crédibles"

Du côté de la presse arabophone, le quotidien "El Massaa" présente dans le détails l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi relative à la commune présentée mercredi devant la commission des affaires juridiques du Conseil de la nation par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

Ce journal annonce également le lancement de la campagne électorale et le début du "compte à rebours pour finaliser le changement" et gagner la confiance de plus de 23 millions de d'électeurs.

"Echaab" pour sa part annonce le début de la course au titre de maire et propose des reportages sur les conditions réunies dans les villes de Annaba et de Tamanrasset.