Ile Maurice: A La Prairie - La plage restaurée par les détenus

Des détenus de la prison ouverte de Richelieu ont restauré la plage publique de La Praire les vendredi 29 octobre et samedi 30 octobre sous la supervision des officiers du service pénitencier.

Avec des matériaux remis par la Beach Authority, les détenus ont pu repeindre les bancs, les kiosques et les clôtures. Des plantes endémiques remises par le département des Bois et forêts ont été mises en terre par le Commissaire des Prisons par intérim Jaganaden Rungadoo, les gardiens de prisons présents et les détenus.

«En ce moment on est à parler de réchauffement planétaire. Le Mauritius Prison Service a tenu à s'engager avec son personnel et des détenus dans le but d'améliorer l'environnement,» confie le service administration pénitencier.

Les pompiers de Rivière Noire ont aussi prêté main forte pour l'arrosage des plantes. C'est dans le cadre du «Pay Back Mauritius Scheme» (PBMS), mis sur pied par le service pénitentiaire que des détenus sont engagés dans un projet visant à réhabiliter les plages publiques. Un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) avait été signé entre la Beach Authority et les Mauritius Prison Services. Le projet est de faire prendre conscience aux détenus qu'ils peuvent réparer les fautes commises dans la société et qu'ils prennent goût au travail bien fait.