Ile Maurice: Consécration au Royaume-Uni - Une mauricienne au Top 20 des PDG dynamiques

Elle a réussi le pari de lancer une entreprise en pleine pandémie. La vision et les efforts de Manjula Basant Rai, présidente-directrice générale (PDG) de Spaanda, ont été récompensés. Une consécration pour cette Mauricienne qui figure au classement des Top 20 Dynamic CEOs 2021 au Royaume-Uni.

Sa société Spaanda, créée en août 2020, aide les entreprises à identifier les risques climatiques, à les transformer en opportunités et à les traduire en actions d'atténuation. «Ce n'était pas facile de lancer Spaanda durant cette période. Recevoir cette distinction un an après sa création fait un grand bien. Je pense que les efforts, le dévouement et les valeurs sont les ingrédients nécessaires pour atteindre notre but. Heureusement, j'ai toujours travaillé avec des personnes qui ont reconnu mon expertise et mes compétences. Je n'ai jamais ressenti que je devais prouver quoi que ce soit parce que je suis une étrangère.»

Manjula Basant Rai est une comptable agréée, avec une maîtrise en économie de l'université de Cambridge et un MBA de London Business School. Avant qu'elle ne débute sa carrière dans le développement durable, la lauréate mauricienne a travaillé chez Tesco et dans la finance d'entreprises en Angleterre. Mais Manjula insiste. C'est sa famille et Maurice, son pays natal qui l'ont façonnée et lui ont permis d'avoir une carrière si riche. «Je suis toujours fière de dire que je viens de Maurice.»

Trois personnes ont marqué sa vie. «J'ai passé les premiers 10 ans de ma vie à La Rosa avec mon grand-père, le défunt Dayanundlall Basant Rai. Il m'a appris la patience et le travail assidu.» Son père, le défunt Sooresslall Basant Rai, ex-directeur du Bureau des statistiques, lui a appris l'humilité. «Mon père était un leader dans son domaine mais il ne s'en vantait pas.». Sa mère Sobah est sa troisième inspiration. «Je ne connais personne d'aussi forte et résiliente.» Mère de quatre enfants (Vinayak, Kartik, Karunesh et Lakshmi), Manjula estime indispensable un équilibre entre travail et famille. «Le conseil que je donne aux jeunes femmes : osez rêver, ayez confiance en vous et donnez le meilleur de vous-même. C'est aussi important de veiller sur vous et votre bien-être !»

