Congo-Kinshasa: Dépôt d'une pétition de Greenpeace Afrique avec plus de 100.000 signataires contre la levée du moratoire à la Primature de la République Democratique du Congo.

communiqué de presse

Kinshasa, 03 Novembre 2021 - Greenpeace Afrique, ensemble avec ses partenaires "Rainforest rescue, Femme Environnement Nature Entrepreunariat Vert (FENEV) , Rainforest UK et Save The Green World", ont reussi à recolter plus de 100.000 signataires provenant des quatre coins du globe, fruits d'une petition commune contre la levée du moratoire sur l'attribution de nouvelles concessions forestieres en Republique Democratique du Congo (RDC), pour ensuite la presenter et la deposer à la Primature, representé par le Directeur du Cabinet Adjoint du Premier Ministre, Mr Michel Mulongo et trois de ses Collaborateurs-Conseillers du Collège Environnement.

Dans cette pétition, Greenpeace Afrique et ses partenaires tenaient à rappeler au gouvernement congolais trois points très importants qui ont été soulignés, entre autres:

(1) Le bassin du Congo, en Afrique centrale, abrite la deuxième plus grande zone de forêt pluviale de la planète. Foyer de millions de personnes et d'une multitude d'espèces, dont les chimpanzés, bonobos et autres éléphants de forêt, ces forêts tropicales stockent plusieurs gigatonnes de carbone et préservent ainsi le climat mondial. (2) Des bailleurs internationaux ont versé des centaines de millions d'euros de fonds publics à la République démocratique du Congo (RDC) pour qu'elle protège cette forêt avec sa faune et sa flore. Une aide supplémentaire d'un milliard d'euros vient à peine d'être signée, notamment par le biais du fonds de l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (CAFI), afin d'aider à prévenir les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. (3) En RDC, le moratoire sur l'octroi de nouvelles concessions forestières a permis de maintenir la déforestation à un niveau relativement bas depuis son entrée en vigueur en 2002.

"La primature va faire une communication officielle par rapport à notre rencontre de ce mardi. La priorité de l'annonce va être faite par le Premier ministre. Mais du moins, notre demande a reçu les assurances ainsi qu'une grande considération de la part de ceux qui nous ont reçus. Nous espérons que leur annonce ira dans le sens de notre demande qui est celle de maintenir le moratoire et aussi, de travailler surtout pour la bonne gouvernance du secteur forestier en République Democratique du Congo" déclara Mr Serge Sabin Ngwato, Chargé de campagne forêt à Greenpeace Afrique.

Greenpeace Afrique tient également à remercier tous les signataires de cette pétition de partout dans le monde et leur demande de réitérer à leur engagement dans la lutte contre la levée de ce moratoire pour aboutir à mettre fin à cette grave menace pour la deuxième plus grande forêt tropicale du monde et de ses communautés locales qui en dépendent pour leur bien-être.

FIN

Contact pour l'interview

Raphaël Mavambu,

Media et Communication,

Greenpeace Afrique, [email protected]