Algérie: Réunion de l'OPEP jeudi pour décider de la production de décembre

Alger — La 22ème réunion ministérielle des 23 pays de l'OPEP+, dont l'Algérie, se tiendra ce jeudi après-midi, afin de décider du niveau de production pour décembre prochain, en fonction de la situation du marché pétrolier.

Lors de cette réunion, les ministres des pays signataires de la Déclaration de coopération (13 pays de l'OPEP et 10 pays non-OPEP) discuteront par visioconférence, de la reconduction du plan décidé en juillet dernier qui prévoit une augmentation mensuelle de la production pétrolière de l'alliance de l'ordre de 400.000 barils/jour, jusqu'à septembre 2022.

Le ministre algérien de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, avait souligné, dans une déclaration à l'APS, que les pays membres de l'OPEP+, ne devraient pas dépasser, en décembre prochain, le seuil d'augmentation fixé à 400.000 barils/jour.

Les experts s'attendent au maintien du plan actuel de l'OPEP+, malgré la pression de certains pays consommateurs, à leur tête les Etats-Unis, qui appellent à augmenter davantage la production.

Lors de la 56ème réunion du Comité technique conjoint (JTC) de l'OPEP+, jeudi dernier, le Secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Barkindo avait souligné la "nécessité de rester prudent et attentif à une situation de marché en constante évolution".

"Nous avons fait des progrès à pas de géant pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Cependant, ce n'est sûrement pas le moment de nous reposer sur nos lauriers", avait-il déclaré.

Et d'ajouter : "la Déclaration de coopération OPEP-non OPEP est un cadre qui a résisté à l'épreuve du temps. Alors que nous célébrons le cinquième anniversaire de cette coopération énergétique multilatérale historique et sans précédent, célébrons non seulement les formidables réalisations que nous avons accomplies ensemble, mais soyons également inspirés pour rester déterminés à relever les défis à venir auxquels cette industrie sera confrontée".

"Les producteurs, les consommateurs et l'économie mondiale ont tous partagé les bénéfices de nos efforts collectifs", avait-il encore noté.

La réunion ministérielle de l'OPEP+ sera précédée par les travaux de la 34ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).

Le JMMC est composé des pays membres de l'OPEP qui sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non membres de l'Organisation à savoir la Russie et le Kazakhstan.