Algérie: Elections locales - Coup d'envoi de la campagne électorale

Alger — La campagne pour l'élection des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), dernière étape pour parachever le processus d'édification des institutions de l'Etat, débute ce jeudi pour prendre fin le 23 novembre prochain.

La campagne qui s'étalera sur trois semaines, est déclarée ouverte vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin et s'achève trois (3) jours avant, conformément à l'article 73 de la loi portant régime électoral.

Lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), il y a quelques semaines, le chef de l'Etat a fait remarquer que l'installation du CNESE "entre dans le cadre des réformes institutionnelles globales" entamées par l'Etat, dont la révision de la Constitution, l'élection d'une nouvelle Assemblée populaire nationale et l'installation de l'Observatoire national de la société civile, du Conseil supérieur de la jeunesse et de la Cour constitutionnelle, souhaitant que ces réformes "contribuent à mener l'Algérie à bon port".

Le Gouvernement algérien poursuit, en effet, le processus de consolidation de la construction démocratique de l'Algérie nouvelle avec la consécration de l'Etat de droit et de la justice sociale, à travers notamment l'amendement de la Constitution en novembre 2020, la tenue des élections législatives en juin 2021 et locales le 27 novembre prochain.

66% des dossiers déposés pour les APW acceptés

Dans cette perspective, un total de 1.158 dossiers de candidature aux Assemblées populaires de wilayas (APW) a été retiré dont 877 dossiers retirés par 48 partis politiques agréés et 281 par des listes indépendantes, selon les données communiquées par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Un total de 22.325 dossiers de candidature aux Assemblées populaires communales (APC) a été également retiré, alors que le nombre des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les APC et APW a atteint les 13.698.013.

En effet, le 27 novembre prochain, les 23.717.479 électeurs que compte le corps électoral seront au rendez-vous pour élire les membres des assemblées populaires communales et de wilayas pour un mandat d'une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage, comme le prévoit l'article 169 de la loi électorale.

Par ailleurs, un tirage au sort relatif à la répartition du temps d'antenne entre les candidats a été organisé dimanche en présence des représentants des partis et des listes indépendantes.

L'ANIE a attribué pour chaque liste un numéro d'identification. Les listes partisanes sont numérotées de 001 jusqu'à 100, alors que les listes indépendantes portent les numéros 101 et plus pour faciliter l'opération, en sus d'un numéro d'identification pour les assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW).