Algérie: La concurrence loyale est une condition préalable d'une économie forte et diversifié

Alger — La construction d'une économie forte et diversifiée nécessite la mise en place d'une politique qui garantit la concurrence loyale et la lutte contre le monopole et la spéculation, a indiqué jeudi à Alger le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir.

"La mise en place d'une politique qui garantit la concurrence loyale, l'égalité des opportunités et la liberté d'accéder au marché local pour tous les opérateurs privés et publics, ainsi qu'aux étrangers, et la lutte contre tout ce qui est de nature à impacter négativement la dynamique du marché dans notre pays, comme le monopole et la spéculation sont des condition préalables à la construction d'une économie forte et diversifiée", a souligné M. Tir lors d'une rencontre, organisée par le CNESE, sur "la politique de la concurrence et la lutte contre le monopole".

La politique de concurrence, explique M. Tir, est "l'ensemble des mesures légales et réglementaires pouvant contribuer efficacement à structurer le marché national sur des bases solides et à promouvoir des comportements concurrentiels et des mesures strictes et délibérées à même de limiter certaines pratiques, tels que l'abus de position dominante, le monopole ou la discrimination en matière de prix".

Toutefois, l'élaboration d'une politique de concurrence fondée sur la lutte contre les monopoles sur le marché sera confrontée à certains défis relatifs notamment à la conciliation entre la nécessité de la libéralisation du marché d'une part, et la nécessité de protéger les industries émergentes et stratégiques d'autre part.

"Nous croyons qu'il n'est pas possible de relever ces défis que par la promulgation de lois et l'adoption de politiques économiques à la mesure des transformations régionales et internationales actuelles, tout en empêchant les pratiques monopolistiques nuisibles et en créant des dispositifs capables d'appliquer ces lois correctement".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de sessions consultatives organisées par le CNESE depuis le mois de mai dernier et dont les thèmes sont étroitement liés à la sphère économique du pays.