Togo/Sénégal: Togo - Paulo Duarte empêché d'aligner un joueur ?

Le Togo affronte les 11 et 14 novembre prochains respectivement le Sénégal et la Namibie pour le compte des 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Deux rencontres auxquelles ne participera pas le défenseur Bah Traoré qui est absent de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national, Paulo Duarte.

Que se passe-t-il réellement avec Haymen Bah Traoré ? C'est la grosse question qui taraude l'esprit des fans des Eperviers du Togo. Grosse attraction de la liste des joueurs convoqués par Paulo Duarte pour les 3 èmes et 4 èmes journées des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022, Haymen Bah Traoré n'avait pas été aligné pour la double confrontation face au Congo Brazzaville en octobre dernier alors qu'il est tout à fait éligible pour porter la tunique du Togo.

Ce dernier est aussi absent de la liste des joueurs sélectionnés pour les deux prochains matchs face au Sénégal et à la Namibie. Ce jeudi 4 novembre 2021, Paulo Duarté est revenu sur la situation du joueur du Borussia Dortmund .

« Bah Traoré tout est correct avec lui . Il est togolais, il a la nationalité togolaise, il a son passeport depuis l'âge de 8 ans. Le joueur est prêt pour défendre la patrie mais pour une chose bizarre, on m'a dit qu'il ne peut pas jouer. Je ne comprends pas non plus la situation » a-t-il déclaré.

Qui aurait donc intimer l'ordre au technicien portugais de ne pas aligner le joueur de 24 ans ? Si le joueur du Borussia Dortmund rempli les conditions administratives, quel pourrait donc être le motif ?