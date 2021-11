Ile Maurice: Sécurité aérienne - Dhruv, où t'es?

Le Police Helicopter Squadron (PHS) attend toujours son nouvel hélicoptère promis par les autorités indiennes depuis août dernier. Un second Hindustan Aeronautics Limited (HAL) Dhruv on lease devait rejoindre la flotte des six hélicoptères de la PHS. L'appareil devait arriver à bord d'un avion de l'armée indienne et être assemblé à Maurice. Cette location a pour objectif de prêter main-forte au PHS en attendant que le second Dhruv en construction chez HAL à Bengaluru, pour une durée de deux ans, ne soit complété.

D'ailleurs, en février, lors de la visite de S. Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères indien, l'Inde avait offert un prêt de 100 millions de dollars américains pour l 'acquisition d'appareils de défense. Des accords ont également été signés pour la location d'un Dhruv et d'un avion Dornier. Si le Passenger Variant Dornier a déjà été livré à la National Coast Guard (NCG) le 13 septembre, HAL remettra un Dornier à la pointe de la technologie en 2022, suivant un financement du gouvernement mauricien grâce à une ligne de crédit.

Dans le milieu, l'on estime qu'un nouveau Dhruv en soutien aidera mieux le PHS à parer à toute éventualité et à être plus réactif, surtout la nuit. Sauf que près de trois mois se sont écoulés et le Dhruv en location ne pointe toujours pas le bout de son nez. Pourquoi ? Le Police Press Office déclare ne pas être au courant. Dans le milieu, l'on se demande si ce retard ne serait pas dû à des «exigences» de l'Inde pour que Maurice fasse l'acquisition de deux Dhruv Mk IIIMR neufs, un hélicoptère à la pointe de la technologie. En avril, lors des essais au large de Chennai par HAL, l'hélicoptère a démontré avec succès ses capacités d'opérations telles que l'atterrissage sur le pont, le pliage des pales et le stockage de l'hélicoptère à l'intérieur du hangar à bord, citent les médias indiens. Les activités couvraient également la maintenance dans le hangar, sur le pont et le ravitaillement à chaud avec les moteurs en marche sur le pont. L'avantage du Dhruv Mk III est qu'il est équipé du radar de surveillance le plus avancé, capable de détecter et d'identifier navires et embarcations à une distance de 120 milles nautiques. Seul bémol, ce petit bijou coûte 25 millions de dollars américains, soit plus de Rs 1 milliard. Si le gouvernement mauricien accepte ce deal, les deux Dhruv Mk III seront livrés en 2023 et 2025 et c'est à ce moment que le Dhruv en location se posera à Maurice. Du côté des autorités, l'on dit tout simplement que le Dhruv en location arrivera bientôt. Sans plus.

Le Dhruv fait partie du folklore mauricien depuis la première acquisition de l'hélicoptère en 2009 au coût d 'environ 9,75 millions de dollars, financé par une ligne de crédit. Un protocole d'accord intergouvernemental a été signé le 27 février 2009 pour la livraison du Dhruv à la police, par HAL. Si en sus d'un Indien, un seul pilote mauricien était aux commandes, ils sont aujourd'hui deux à avoir suivi une formation.

À ce jour, le Dhruv a coûté Rs 65 millions en maintenance depuis son acquisition en 2009. Cette somme comprend Rs 16 millions pour le moteur. En entretien, le Fennec a un coût inférieur au Dhruv. Ce dernier n'est pas souvent utilisé. Une fois par mois, il se rend à l'île Ronde. Et une fois par semaine, il est utilisé pour «enn ti training»

À quand la «mauricianisation ?», se demande-t-on du côté du Police Helicopter Squadron. Un des pilotes aurait l'étoffe pour prendre les commandes. Sauf qu'en 1974, Maurice a signé un accord de défense avec l l'Inde qui prévoit entre autres que les chefs du PHS et de la NCG seraient respectivement un officier de l'armée de l 'air et un officier de la marine indienne. Un accord resté inchangé à ce jour.