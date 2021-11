Congo-Brazzaville: Ministère de la Santé - Présentation du plan du bureau Usaid en RDC

Le nouveau plan de présentation du bureau de santé de l'Usaid comprend trois points importants, dont l'aperçu général et la vision du portefeuille santé de l'Usaid-RDC, les domaines d'interventions ainsi que les grands défis.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean- Jacques Mbungani, a reçu en audience, le 3 novembre, dans son cabinet de travail la délégation de l'Usaid conduite par sa directrice du bureau de santé, Ana Bodipo Mbuyamba, et le Dr Thibaut Mukaba, spécialiste du programme de planification familiale et directeur adjoint du bureau de santé.

L'échange a essentiellement tourné autour de la présentation du nouveau plan du bureau de santé de l'Usaid en République démocratique du Congo (RDC) et le rappel du rôle que joue cette agence dans le domaine de la santé dans le pays.

Le nouveau plan de présentation du bureau de santé de l'Usaid comprend trois points importants, à savoir l'aperçu général et vision du portefeuille santé de l'Usaid-RDC où sont présentées directement les organisations de financement de direct, dont le fonds mondial, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Gavi et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Le deuxième point concerne les domaines d'intervention, notamment sur le paludisme, la tuberculose, la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, la nutrition, la planification familiale et santé de la reproduction, l'eau et l'assainissement, le VIH-sida, le GHSA-Ebola et covid , le renforcement de systèmes.

Le dernier point porte sur les grands défis, dont la grève des professionnels de santé, l'engagement du gouvernement en matière de financement, la décentralisation et le partenariat pour le renforcement de la politique et l'amélioration de l'environnement, en vue du développement à long terme des ressources humaines.

Rappelons que c'est depuis exactement 60 ans que l'Usaid appuie le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans la mise en œuvre des différentes interventions dans le domaine de la santé, afin d'accomplir les actions des Congolais sous la vision du gouvernement sur la couverture universelle sanitaire en poursuivant un objectif transversal du renforcement du système de santé.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, qui a religieusement écouté ses hôtes, s'est montré très réceptif, car les objectifs poursuivis par l'Usaid dans le domaine de la santé se rapportent également au programme du gouvernement relatif à la couverture sanitaire universelle et la lutte contre les pandémies et grandes endémies. Ainsi, le ministre et ses interlocuteurs ont décidé de se voir régulièrement après quarante jours pour consolider leur partenariat.

Par ailleurs, ils ont également discuté du problème touchant la nutrition et des épidémies, afin de voir dans quelle mesure y apporter des réponses. « Le ministre de la Santé a souligné les problèmes majeurs du domaine de la santé et, en particulier, les efforts du gouvernement, et a insisté sur le partenariat et certaines perspectives par rapport aux actions que nous pouvons mener pour appuyer le ministère de la Santé dans son programme du gouvernement. Surtout nous nous sommes convenus de créer un cadre de concertation régulière pour consolider nos liens », a déclaré le directeur adjoint, au sortir de l'audience.