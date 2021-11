Congo-Brazzaville: Chansons sans frontières 2021 - De nouveaux talents d'auteurs francophones à découvrir

La seizième édition du concours international d'écriture d'un texte de chanson en français, « Chansons sans frontières », s'organise sur le thème « Un monde inattendu ». Seuls les compositeurs, musiciens et paroliers du monde entier sont invités à y participer. Le concours n'est pas ouvert aux personnes résidant en France métropolitaine.

Les participants au concours « Chansons sans frontières » doivent écrire un texte sur le thème « Un monde inattendu ». Ce concours a pour principal objectif de permettre aux participants de s'exprimer librement et dans une dynamique de partage, de respect et d'ouverture, par l'écriture d'un texte de chanson en français. La participation est libre, gratuite et individuelle avec un seul texte par édition. Elle est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents d'auteurs de chansons francophones. Le concours est parrainé par l'Organisation internationale de la Francophonie. Il est organisé par l'Association Fusaca et Accord Production.

Pour la participation à ce concours, le postulant ne doit avoir aucun lien avec une maison de disques reconnue, n'avoir fait aucun enregistrement sonore ayant été ou devant être distribué à des fins commerciales par une compagnie de distribution reconnue à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Le texte doit être rédigé en langue française, avec des couplets et un refrain inédit. Les candidats doivent respecter la forme d'une chanson (pas de textes de slam ou de rap), les couplets peuvent être irréguliers, plus ou moins nombreux. Le format conseillé est de trois couplets et un refrain tout en essayant de garder une forme similaire entre chaque couplet avec le même nombre de vers ou de syllabes si possible. Le texte ne doit comporter aucune indication permettant de reconnaître son auteur, il ne peut être la transposition ou le plagiat d'une œuvre existante.

Les concurrents doivent penser que leur texte est un texte de chanson, qui est écrit pour être chanté, mis en musique. Essayer de sentir la musicalité des mots et le rythme du texte en l'écrivant. Les candidats doivent parler de ce qui leur tient à cœur, de leurs expériences, de leurs ressentis, de ce qui les touche et qu'ils souhaitent partager. Ils doivent nécessairement donner un titre à leur chanson.

De nombreux prix à gagner

Le premier prix (ouvert à toute personne de plus de 20 ans dont le français n'est pas la langue première ou maternelle). Le lauréat gagnera un séjour d'une semaine en France. Il sera retenu deux personnes. Le séjour inclut les transports internationaux et nationaux, les visas, l'hébergement et les repas.

Le deuxième prix (ouvert à toute personne de plus de 20 ans dont le français n'est pas la langue première ou maternelle), le vainqueur obtiendra 500 euros.

Le premier et deuxième Prix Jeune Public (ouverts aux moins de 20 ans dont le français n'est pas la langue première ou maternelle). Ils bénéficieront de 400 et 200 euros.

Le Prix Français langue maternelle (ouvert aux participants de plus de 20 ans dont au moins l'un des deux parents est de langue française maternelle). Le lauréat recevra 150 euros.

Le Prix Jeune Public Français langue maternelle (ouvert aux moins de 20 ans dont au moins l'un des deux parents est de langue française maternelle). Une enveloppe de 100 euros lui sera remise.

Les deux derniers prix sont ouverts aux participants dont au moins l'un des parents est de langue française maternelle, ceci dans un souci d'équité pour les candidats dont le français n'est pas la langue maternelle. Les textes sont déposés via un formulaire d'inscription en ligne jusqu'au 12 décembre 2021 à l'adresse ci-après : https://www.chansons-sans-frontieres.fr/.../inscription-csf .

Rappelons que le concours Chansons sans frontières se relie au dispositif des « Dix mots » proposés chaque année par la délégation générale à la langue française et le ministère français de la Culture et ses partenaires francophones (Québec, Belgique, Suisse et Organisation internationale de la Francophonie), dans le cadre de la Semaine de la langue française. Le concours Chansons sans frontières offre un espace de libre expression, d'échanges, de solidarité et de diversité culturelle. Chaque année, Chansons sans frontières propose un concours international d'écriture de chansons en français dans cent trente pays à travers le monde. Pour plus de détails : https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le.../informations