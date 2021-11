Congo-Brazzaville: Journée de l'arbre - Les Congolais invités à planter des espèces forestières et fruitières

À l'occasion de la 35e édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 6 novembre de chaque année, la population est appelée à participer au planting d'arbres. La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a prêché la participation citoyenne à la lutte contre la déforestation et le changement climatique.

Instituée depuis 1984, la Journée nationale de l'arbre vise à contribuer efficacement à la lutte contre les érosions et les glissements de terrains, en vue d'améliorer la qualité de vie, notamment dans les grandes villes, victimes de ces catastrophes naturelles. L'édition de cette année a coïncidé avec la tenue de la Conférence des Nations unies sur le climat (Cop26), à Glasgow, une rencontre destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serrre.

La participation « massive » de la population au planting, soutient la ministre Rosalie Matondo, renforcera l'engagement du chef de l'État en faveur de l'environnement et la dynamique nationale impulsée par sa politique. Les forêts et les arbres sont là pour réguler le climat, a-t-elle ajouté, si les Congolais continuent de sauvegarder la biodiversité et de planter des arbres tout autour d'eux.

« Planter les arbres pour séquestrer le carbone et lutter contre les changements climatiques », c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée nationale de l'arbre. Cette thématique, à en croire la ministre, traduit la volonté du gouvernement de consolider la dynamique nationale autour d'un sujet majeur qu'est le changement climatique, l'une des menaces qui pèsent actuellement sur l'humanité, et qui trouvent son essence dans la multiplication des activités humaines génératrices de gaz carbonique.

« En effet, nos activités quotidiennes, comme conduire une voiture ou une moto, produire et utiliser le bois de chauffe et le charbon de bois, émettent des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone provoquant ainsi le réchauffement de la terre. Lorsque ces gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère, le climat est influencé, l'ensemble de la situation météorologique change, et les températures augmentent », a interpellé Rosalie Matondo.

Il faut noter que la réserve foncière de la Léfini, dans le département des Plateaux, est le site officiel retenu pour cette 35e édition de la Journée nationale de l'arbre, où cent hectares seront plantés par les forces vives de la nation. L'événement sera lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui sera couplé par le début d'un projet de plantations forestières et agroforestières financé par Total Energies.