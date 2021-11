Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la tendance baissière de la capitalisation des actions

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) entamée depuis le 2 novembre 2021, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 4 novembre 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 5840,049 milliards de FCFA contre 5842,672 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 2,623 milliards de FCFA. Cette situation est imputable au repli de 0,04% de l'indice BRVM Composite à 194,13 points contre 194,21 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10, il est resté stationnaire à 148,95 points.

La capitalisation des obligations est en hausse de 288 millions de FCFA à 7095,448 milliards de FCFA contre 7095,160 milliards FCFA la veille

Quant à la valeur totale des transactions, elle est en baisse, se situant à 623,607 millions de FCFA contre 962,034 millions de FCFA le 3 novembre 2021.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 6 960 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 2 310 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,84% à 625 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,18% à 1 805 FCFA) et Sitab Côte d'Ivoire (plus 2,50% à 4 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 5,62% à 840 FCFA), Société ivoirienne de banque (moins 5% à 3 895 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,88% à 2 600 FCFA), BOA Bénin (moins 3,57% à 5 400 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 2,19% à 5 370 FCFA).