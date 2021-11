Sud-Soudan: L'UE met à disposition 2 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence pour les victimes des inondations

communiqué de presse

Bruxelles — La Commission européenne a alloué une aide humanitaire d'urgence de 2 millions d'euros aux victimes des inondations sans précédent qui ont récemment frappé le Soudan du Sud. À ce jour, ces inondations ont fait environ 40 morts et ont touché plus de 750 000 personnes. De nombreux habitants ont dû fuir leur foyer en raison des inondations survenues dans 31 des 78 comtés du pays, y compris la plupart des zones touchées par la famine. Selon les projections, plus d'un million d'individus pourraient subir les répercussions de ces inondations d'ici la fin de l'année.

Janez Lenarčič, commissaire à la gestion des crises, a déclaré ce qui suit: «Les graves inondations survenues dans plusieurs régions du Soudan du Sud ont aggravé une situation humanitaire déjà fragile. Avant les inondations, environ 70 % de la population du Soudan du Sud avait déjà besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Des milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine, et la sous-alimentation atteint des niveaux critiques. Le financement d'urgence servira à répondre aux besoins immédiats des victimes. Les inondations au Soudan du Sud rappellent à point nommé la nécessité de prendre des mesures urgentes à l'égard du changement climatique, eu égard notamment à la COP 26: les effets du changement climatique sont réels, et sont là - les populations vulnérables en subissent les conséquences.»

L'aide humanitaire d'urgence sera acheminée par l'intermédiaire du partenaire humanitaire de l'UE, à savoir l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et servira à assurer aux populations vulnérables un accès vital à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH), et à leur fournir des abris et d'autres produits non alimentaires de première nécessité.

Contexte

Le 21 octobre 2021, les Nations unies ont appelé la communauté internationale à venir en aide de toute urgence aux victimes des inondations au Soudan du Sud, en indiquant que plus de 750 000 personnes avaient été touchées par les pires inondations à avoir frappé le pays au cours des dernières décennies. De fortes pluies et des crues éclair ont entraîné des pertes de vies humaines et la destruction de bétail, de terres agricoles et d'habitations, les victimes des inondations se retrouvant contraintes de se déplacer vers des terrains situés plus en hauteur. À ce jour, toutes les victimes n'ont pas encore bénéficié d'une forme d'aide humanitaire à la suite des inondations. Les autorités de l'État d'Unité, dans le nord du pays, ont mis en garde contre une catastrophe environnementale imminente liée aux gisements pétroliers qui sont sous eau.

Copyright Union européenne, 1995-2021

SOURCE Commission europénne