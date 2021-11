Algérie: Benbouzid - L'Algérie saura faire face à toute nouvelle vague de Covid-19

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, jeudi à Alger, que "l'Algérie saura faire face à toute nouvelle vague de Covid19 quelle que soit sa gravité".

"Compte tenu de la crise qu'a connue le pays et du dévouement constant de tous les acteurs sur le terrain, nous restons optimistes et saurons faire face à toute nouvelle vague de Covid19 quelle que soit sa gravité", a soutenu le premier responsable du secteur, lors d'une journée d'étude sur l'évaluation globale de la riposte à la pandémie Covid-19.

M.Benbouzid a indiqué que le but de cette journée d'étude était "d'associer tous les acteurs et les compétences pour évaluer les différentes activités de prise en charge des patients atteints de Covid 19, menées, tout au long d'une année, par le secteur de la santé.

Cette réunion d'évaluation qui s'inscrit également, rappelle M. Benbouzid, dans la stratégie du ministère visant à endiguer cette pandémie, de manière "anticipative et efficace", a pour objectif de mettre en valeur les contributions phares de tous les acteurs qui permettront de cerner les point forts et les insuffisances et d'en tirer les enseignements.

Après avoir salué les efforts des corps du secteur et le soutien apporté par d'autres secteurs et les walis, le ministre a évoqué les trois vagues de la pandémie que le pays a connues, la dernière ayant été "la plus sévère" soulignant que le secteur de la santé a géré efficacement cette dernière grâce aux efforts conjugués de tous les professionnels de santé.

Il a ajouté que lors de cette troisième vague, tous les établissements de santé à travers le pays ont connu une énorme hausse de la demande en oxygène qui a dépassé les prévisions des experts comparativement aux vagues précédentes.

Malgré toutes les difficultés rencontrées en la matière par le secteur, celui-ci n'a ménagé aucun effort dès le début pour faire face à cette situation d'urgence.

Le ministre a par ailleurs salué tous les professionnels de la santé pour leur abnégation au travail et les efforts qu'ils ont déployés pour freiner cette pandémie, se félicitant de la mobilisation "effective" et "efficiente" du partenaire social et son rôle dans l'opération de vaccination.