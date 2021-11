Seychelles: Un chef seychellois brille dans un concours culinaire de super yacht

Un chef seychellois, Ricco Dubignon, est cette année vice-champion du concours culinaire du Superyacht organisé par le Yacht Club de Monaco pour la Monaco Classic Week, sous l'égide de son centre de formation La Belle Classe Academy.

L'événement annuel dans la Baie de Monaco est une célébration du passé maritime du pays et rassemble certains des voiliers classiques les plus prestigieux au monde. L'événement présente également la nourriture, les arts et l'élégance.

Un luxueux super yacht battant pavillon des Seychelles, M/Y Le Kir Royale, faisait partie des participants au salon de cette année du 8 au 12 septembre.

Super yacht battant pavillon des Seychelles, M/Y Le Kir Royale (Ricco Dubignon) Photo License: All Rights Reserved

Son chef exécutif, Ricco Dubignon, a affronté neuf autres chefs de superyachts de diverses régions du monde, dont l'Argentine, les Caraïbes, la France, l'Espagne et l'Italie.

S'adressant à SNA, le jeune homme de 30 ans qui prépare une cuisine cinq étoiles à bord du yacht depuis 10 ans, a décrit l'expérience comme "hors de ce monde et passionnante".

C'était la première fois qu'il testait ses compétences avec d'autres grands chefs du monde entier.

"J'étais très nerveux et stressé car c'était une première expérience. Mais j'ai été soulagé lorsqu'on on m'a présenté le panier de marchandises afin que je choisisse mes ingrédients car j'ai vu une variété d'articles avec lesquels j'ai l'habitude de travailler lors de la préparation de plats locaux des Seychelles comme le poulpe, les crevettes, ainsi que des fruits comme la noix de coco, le fruit de la passion et les mangues. J'étais donc dans mon élément et je me sentais à l'aise », a déclaré M. Dubignon.

Tous les participants ont eu le même choix parmi lesquels une bouteille de whisky qui devait être utilisée soit en entrée, soit en plat principal.

Les plats du chef seychellois comprenaient du « crabe royal », du curry de poulpe, de la morue noire et des crevettes carabineros.

« L'enjeu était de respecter la demande du jury qui était d'adapter et de travailler les produits proposés tout en utilisant mes compétences pour faire ressortir les saveurs créoles auxquelles je suis habitué. Il fallait donc une bonne dose d'épices et de temps de cuisson pour obtenir les meilleures saveurs », a déclaré M. Dubignon.

Le concours de huit heures a débuté par la mise en place le matin et la dégustation plus tard dans l'après-midi.

Encouragé par ses coéquipiers ainsi que par le propriétaire du M/Y Le Kir Royal, Olivier Manaut, M. Dubignon a réussi à accomplir les tâches requises.

M. Manaut a déclaré que c'était une occasion propice pour pouvoir présenter la cuisine des Seychelles. Il a ajouté que travailler à bord d'un yacht de luxe signifie préparer quotidiennement une cuisine cinq étoiles, et M. Dubignon a l'habitude de s'adapter en utilisant ce qu'il a sous la main et en livrant toujours une cuisine de qualité à sa clientèle.

« Le concours était un événement haut de gamme, car nous étions parmi les plus grands chefs, tant en termes de participants que de jury. Nous voulions vraiment présenter la cuisine des Seychelles et l'un des meilleurs juges a félicité Ricco pour l'utilisation de la bonne quantité d'épices pour le curry de poulpe. C'était un énorme compliment », a déclaré M. Manaut.

"Ça m'a pris du temps pour assimiler. D'abord parce que c'était ma première participation à ce niveau et deuxièmement, j'étais aux côtés de grands chefs exécutifs très expérimentés", a-t-il déclaré à la SNA.

M. Dubignon a remporté un ensemble de couteaux gravés et un magnum de Champagne du 'Yacht Club de Monaco.(Ricco Dubignon) Photo License: All Rights Reserved

Ses prix étaient un ensemble de couteaux gravés et un magnum de champagne du 'Yacht Club de Monaco'.

Le chef qui a déclaré que l'expérience avait été époustouflante, passionnante et un énorme accomplissement encourage d'autres jeunes chefs à poursuivre leurs rêves et à toujours se mettre au défi.