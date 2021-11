Ile Maurice: Top 100 companies - L&T s'impose no 1 de la construction avec un CA de Rs 4,5 Mds

Ascension fulgurante du conglomérat indien Larsen & Toubro, qui signe son entrée dans les «TOP 100 Companies», à la 30e position avec un chiffre d'affaires (CA) de Rs 4,5 milliards et des profits avant impôt de Rs 1,1 milliard au 31 mars 2020. Il supplante ainsi UBP et General Construction.

Une performance financière de la filiale mauricienne du conglomérat indien à mettre au compte de son implication dans le Metro Express et d'autres travaux publics, dont la construction d'un hôpital universitaire à Flacq au coût de Rs 6,6 milliards, des projets principalement gouvernementaux. Pour le moment, le directeur de projet de Larsen & Toubro (L& T), Sanjeev Gupta, doit se réjouir de cette percée pour se retrouver la première société de construction et d'activités annexes à Maurice, délogeant dans la foulée UBP, filiale du groupe IBL, qui occupait la première place. Une place qu'il peut espérer maintenir, vu le nombre de projets dans lesquels elle est engagée actuellement.

Il y a d'abord la phase 2 de Metro Express après celle de la phase 1 reliant Rose-Hill et Port-Louis déjà opérationnelle depuis janvier 2020 et qui a coûté Rs 18,8 milliards, dont Rs 10 milliards sous forme d'une subvention du gouvernement indien. Quant à la phase 2 reliant Curepipe à Port-Louis, la première partie de cette ligne, allant de Quatre-Bornes à Port-Louis, en passant par Rose-Hill, est déjà complétée et en service tandis que la phase finale entre Curepipe et Port-Louis est programmée pour décembre 2022.

C'est d'ailleurs à la même période que l'extension de la ligne Rose-Hill vers Réduit en passant par la cybercité d'Ébène sera mise en service.

L&T, dont le siège social se trouve à Medine Mews, à PortLouis, compte jouer un rôle clé dans le secteur de la construction qui, selon la publication, a brassé un chiffre d'affaires (CA) combiné de Rs 42 milliards et des profits de Rs 2,3 milliards en 2020.

Toutefois, il faut préciser que les bilans audités des 54 sociétés de construction classées sur la liste du TOP 100, varient sur des périodes financières différentes, soit mars, juin et décembre 2020. Suivant la première place de L&T, UBP se retrouve à la deuxième place avec CA de Rs 2,8 milliards et des profits bruts de Rs 47,7 millions au 30 juin 2020.

L'effet de la crise Covid a partiellement affecté la trésorerie de cette compagnie avec un CA en baisse de 11 % par rapport à la même période en 2019 où il s'élevait à Rs 3,2 milliards. Même tendance baissière pour les profits avant impôt qui se chiffraient à Rs 258,7 millions en 2019.

À la troisième place, on retrouve General Construction avec un CA de Rs 2,6 milliards et des bénéfices bruts de Rs 320 millions au 31 mars 2020. Suivent dans l'ordre : Bhunjun & Sons (Rs 2,4 milliards), Transinvest Construction (Rs 2,2 milliards), Afcons (Rs 2,1 milliards), Gamma Materials (Rs 1,6 milliard), Lafarge (Mauritius) Cement, reprise entre-temps par le groupe Taylor Smith, (Rs 1,57 milliard), Rehm Grinaker (Rs 1,51 milliard) et Building & Civil Engineering (Rs 1,4 milliard) pour ne citer que ces quelques sociétés. Le Budget national 2021-22 mise d'ailleurs sur la construction comme un vecteur de croissance pour soutenir l'économie du pays.