Sahara Occidental: L'Algérie rejette un récit marocain "trompeur"

- La diplomate algérienne à l'ONU, Mme Zakia Ighil, a rejeté le récit marocain "trompeur" visant à déformer les réalités juridiques et politiques du conflit au Sahara occidental et à blanchir les pratiques coloniales du Maroc dans ce territoire non autonome.

La chargée d'affaires de la mission algérienne à l'ONU réagissait aux propos hostiles, tenus mercredi par le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale devant la 76e session du débat général de la quatrième Commission de l'ONU, en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation, et dans lesquels il a imputé à l'Algérie la "responsabilité" dans la "création" et le "maintien" du différend régional au Sahara occidental.

"Nous sommes contraints d'aborder le discours partial et déformé de la délégation marocaine et de rappeler que la question du Sahara occidental est et reste inscrite à l'ordre du jour de cette auguste assemblée depuis 1963 comme une question de décolonisation relevant de la mise en œuvre de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et pays coloniaux", a déclaré la diplomate algérienne dans son droit de réponse devant la 4e Commission de l'Assemblée générale de l'ONU.

Mme Ighil rappelle que, "conformément aux résolutions 1514 et 1540 ainsi qu'à l'avis consultatif juridique de la Cour internationale de justice (CIJ) de 1975, l'achèvement de la décolonisation du Sahara occidental doit être atteint par l'exercice par son peuple de son droit inaliénable à l'autodétermination".

"Les recommandations du séminaire régional 2021 du C24 telles que reflétées dans le rapport soumis à ce comité, ainsi que la dernière résolution du Conseil de sécurité adoptée (2602) ont rappelé la nécessité de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permettrait le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental", a-t-elle souligné.

"Ceci est clairement démontré dans la résolution 380 du Conseil de sécurité déplorant l'invasion et appelant le Maroc à se retirer du territoire", a-t-elle noté, rappelant que "cette même instance a adopté la résolution 34/37 exhortant le Royaume du Maroc à se joindre au processus de paix et à mettre fin à son occupation du territoire du Sahara occidental".

L'engagement du Maroc dans le processus de paix est "inconstant"

La déclaration marocaine, poursuit Mme Ighil, "est une tentative futile de détourner l'attention de la situation au Sahara occidental par, entre autres, une interprétation unilatérale des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et des attaques irresponsables contre mon pays".

"Une simple lecture des nombreuses résolutions et rapports des Nations unies sur la question du Sahara occidental montre que, depuis son origine, le conflit au Sahara occidental a opposé le Royaume du Maroc au Front Polisario (...)", a-t-elle soutenu.

Concernant le référendum d'autodétermination "prétendument enterré", la diplomate a tenu à rappeler que, "depuis sa création en 1991 par la résolution 690 jusqu'à la toute dernière résolution qui a renouvelé pour un an le mandat de la MINURSO (Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental), ce dernier n'a jamais été modifié, ce qui signifie que l'organisation et la garantie d'un référendum libre et équitable reste un élément clé du mandat de la Mission, d'où le R de la MINURSO".

"Le soutien de l'Algérie au droit à l'autodétermination des peuples sous domination coloniale fait partie de sa culture et de son héritage et est enraciné dans un principe démocratique à validité universelle", a-t-elle assuré.

Soulignant, par ailleurs, "qu'il est déplorable de constater à quel point l'engagement du Maroc dans le processus de paix a été inconstant (et) a conduit à la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui", Zakia Ighil a réfuté "les allégations infondées de répression des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf", les qualifiants de "cynisme".

"Nous réaffirmons ici que la seule solution politique juste et durable à cette question est celle qui garantira le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental", a-t-elle signalé, rappelant que le Front Polisario est le représentant légitime du peuple du Sahara occidental auprès des Nations unies, un territoire qui figure depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes et dont le droit à l'autodétermination n'est pas encore exercé.

La diplomate algérienne assure, entre autres, que "le refus du Maroc d'autoriser les ONG, les mécanismes de surveillance des droits de l'homme des Nations unies, les parlementaires et les journalistes à visiter les territoires occupés montrent clairement la crainte du royaume de voir les graves violations des droits de l'homme et les multiples exactions perpétrées contre le peuple du Sahara occidental exposées à la communauté internationale".