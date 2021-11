Algérie: L'Association des grands invalides de la guerre de libération dénonce les actes hostiles du Makhzen contre l'Algérie

Oran — L'Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale a dénoncé jeudi à Oran les actes hostiles du Makhzen marocain contre l'Algérie qui utilise tous les moyens et s'appuie sur ses alliés sionistes en usant de méthodes diaboliques pour discréditer l'Algérie.

Les membres de l'association, présents au colloque organisé sous le slogan "novembre nous unit et l'Algérie nous réunit" à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, ont soutenu, dans leur communiqué final, que "l'Algérie est une forteresse imprenable jouissant d'un peuple conscient et d'une armée forte et courageuse, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

Mettant en garde tous ceux qui tentent de porter atteinte à l'unité et à la stabilité du pays, l'association des grands invalides de guerre a dénoncé "les traîtres qui ont vendu leurs âmes au diable contre leur pays et leurs concitoyens, diffusant des mensonges et cultivant la haine et la division pour déstabiliser l'Algérie et son unité au profit de leurs maîtres qui, hier, avaient réduit leurs ancêtres à l'esclavage et tentent aujourd'hui de dénaturer l'histoire de l'Algérie pour leurs propres intérêts".

De son côté, l'inspecteur central du ministère des Moudjahidine et Ayants droit, Ilyes Chikouche, a déclaré à l'APS que "l'Algérie est grande par la grandeur de ses hommes, de son armée et de ses jeunes qui commencent à prendre le flambeau", ajoutant "aucune force extérieure ne peut sous-estimer les capacités de l'Algérie et des Algériens qui ont montré à plusieurs occasions leur unité, leur détermination et leur engagement à préserver la patrie".

M.Chikouche a appelé, au passage, à s'unir "pour constituer une forteresse imprenable et faire face à toutes les attaques et agressions étrangères qui se multiplient contre l'Algérie".

Il a également exhorté les jeunes à aller en force aux urnes le 27 novembre en cours pour choisir des Hommes honnêtes et intègres pour construire l'Algérie nouvelle au service du pays et du peuple.

Lors du colloque qui a vu la présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des responsables des bureaux de wilaya de l'association, plusieurs familles de chouhada et de moudjahidine ont été honorées.