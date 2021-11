Afrique: Cop 26 de Glasgow - Des pasteurs et entrepreneurs ruraux d'Asie et d'Afrique parmi les intervenants au pavillon du Fida

Des pasteurs et de jeunes entrepreneurs ruraux venus de six pays d'Asie et d'Afrique seront présents à la Cop 26, en personne ou en visioconférence, pour faire part de leurs expériences en matière de gestion de leurs écosystèmes et pour plaider en faveur d'investissements pour la création d'emplois verts et l'adaptation aux changements climatiques.

Selon un communiqué de presse, les populations rurales sont parmi les plus vulnérables aux changements climatiques, mais les ruraux qui vivent de la terre mettent actuellement au point leurs propres solutions pour s'adapter, mieux gérer les ressources naturelles et atténuer les émissions. Toutefois, il leur manque trop souvent les investissements et les orientations nécessaires pour mettre en pratique leurs idées et les reproduire à plus grande échelle.

«La semaine dernière, le Fonds international de développement agricole (Fida) a prévenu que la Cop 26 allait échouer à produire un impact durable si les dirigeants mondiaux continuaient de négliger les investissements dans l'adaptation climatique, et il a lancé avec force un appel en faveur de financements substantiels afin de garantir la survie des petits exploitants agricoles du monde rural », lit-on dans le document.

Avec plus de 30 rencontres organisées dans son pavillon entre le 3 et le 11 novembre, le Fida donne la parole aux petits producteur pour faire entendre à la COP 26 leurs voix, leurs expériences et leurs solutions, et il montrera comment ils peuvent s'adapter aux changements climatiques.