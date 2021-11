Afrique: Coupe du Monde 2022 - Zone Afrique - La liste du Ghana avec les frères Ayew

Le sélectionneur du Ghana, Milovan Rajevac a communiqué sa liste de 28 joueurs, pouvant défendre les couleurs ghanéennes pour le compte des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Sur cette liste, l'on note pratiquement la présence de tous les cadres, ainsi que quelques nouvelles figures.

Le Ghana affrontera lors de ces deux prochaines journées, en ce mois de novembre l'Ethiopie et l'Afrique du Sud. Deux rencontres de taille attendent donc, les Black Stars.

A cet effet, le tacticien serbe a convoqué 28 joueurs, dont les cadres tels que Thomas Partey, Mubarak Wakaso, sans oublier les frères Ayew. Il a de même fait appel à certains nouveaux, comme le milieu Edmund Addo et l'attaquant Felix Afena Gyan.

Voici la liste de 28 joueurs ghanéens sélectionnés :

Ghana 🇬🇭 squad for this month's @FIFAWorldCup qualifiers against Ethiopia 🇪🇹 in Johannesburg and South Africa 🇿🇦 in Cape Coast.#WCQ2022 pic.twitter.com/CiXhE2y1do

- N U H U ™️ (@NuhuAdams_) November 4, 2021