Congo-Brazzaville: Forces armées - La France et le pays entendent dynamiser leur coopération

Les Forces françaises au Gabon envisagent d'établir une coopération avec les Forces armées congolaises (FAC) en matière de préservation des ressources naturelles.

Le général de brigade François-Xavier Mabin, commandant des éléments français au Gabon (COMELEF), et le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, viennent d'avoir un échange sur la coopération entre les deux Forces. François-Xavier Mabin a souligné la nécessité d'une collaboration plus étroite entre les deux parties aux fins de l'étendre également sur un deuxième axe, celui de la sécurité maritime et fluviale, notamment dans la lutte contre la piraterie et aussi la protection des frontières. Il a promis de mettre l'accent sur la formation des formateurs au profit des FAC de manière à apporter un dynamisme différent gagnant-gagnant pour pouvoir apporter les points forts de l'armée française au profit de l'armée congolaise et vice-versa.

Le commandant des éléments français au Gabon a souligné que sa mission est d'établir des partenariats avec les armées d'Afrique centrale et au premier rang l'armée congolaise bien évidemment. Un partenariat très ancien qui repose sur une amitié solide et propose un certain nombre de formations par le biais de détachement d'instruction. « C'est à quoi nous travaillons aujourd'hui, préparer le plan de coopération des années à venir », a-t-il conclu.

Signalons qu'au-delà de sa rencontre avec le ministre de la Défense nationale, le général de brigade François-Xavier Mabin s'est entretenu au Grand quartier général avec le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoï.

Pôle opératoire de coopération, les éléments français au Gabon proposent des formations aux armées des Etats d'Afrique centrale, notamment durant leur préparation à l'engagement opérationnel. Près de dix mille stagiaires sont répartis chaque année au sein de plus de deux cents stages hautement spécialisés. Ces éléments sont également un point d'appui opérationnel et logistique pour l'armée française.