Congo-Brazzaville: Coopération sino-congolaise - Nécessité de relancer les grands chantiers inachevés dans le pays

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, s'est entretenu, le 3 novembre par visioconférence, avec le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Yang. A l'occasion, les deux personnalités ont évoqué l'intérêt de relancer quelques chantiers emblématiques dont les travaux sont arrêtés depuis des années, faute de financement.

D'entrée de jeu, Pierre Ngolo et son interlocuteur ont tous salué l'excellente des relations bilatérales qui existent entre le Congo et la Chine, portées il y a quelques années en relations stratégiques. Une coopération fructueuse pilotée de main de maître par leurs excellences, Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping.

Dans son discours de circonstance, l'homme d'Etat chinois a relevé l'impérieuse nécessité de redynamiser au mieux les relations entre les deux pays. Il s'agit notamment de renforcer les stratégies de développement et de développer le partage d'expériences dans tous les domaines.

« La Chine va aider le Congo à renforcer son développement économique et à combattre les ingérences extérieures. De même, elle s'engage à le soutenir dans la construction des infrastructures dont les plus urgents concernent la construction de la nouvelle raffinerie à Pointe-Noire, la mise en œuvre de la zone économique de cette ville ainsi que l'achèvement des travaux du Centre commercial de Brazzaville », a indiqué Wang Yang.

Le responsable chinois a, par ailleurs, souhaité que les relations entre le Sénat congolais et son institution soient portées sur les fonts baptismaux en vue de créer un rapprochement plus dynamique et porteur. Pour ce faire, il a invité son homologue Pierre Ngolo à effectuer une visite de travail en Chine.

Pour sa part, le président du Sénat a rappelé à son interlocuteur les onze accords de coopération signés par les deux parties. Ils portent, entre autres, sur l'usage de la monnaie chinoise, le yuan ; le rachat de la dette de l'Etat congolais aux entreprises chinoises ainsi que sur le don de 200 millions de yuans au profit du Congo.

Il faut ajouter à cela l'accord paraphé entre la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine avec le ministère en charge des Grands travaux, ainsi que le mémorandum d'entente et de coopération entre les ministères de l'Agriculture des deux pays.

« Le Sénat congolais et votre institution s'étaient engagés à accompagner nos deux chefs d'Etat ainsi que leurs gouvernements à rendre la coopération sino-congolaise toujours dynamique et fructueuse afin que nos peuples récoltent tous les fruits du partenariat stratégique qui lie les deux pays. Dans ce cadre, nous émettons le vœu de voir ces accords se concrétiser. Nos chefs d'Etat étant toujours déterminés à tenir le pari en faveur de la communauté de destin », a souligné Pierre Ngolo.