Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Bazano stoppe la série de victoires de Mazembe

C'est de justesse que Mazembe a évité sa première défaite de la saison face à Bazano, en 6e journée du championnat national de football, alors que Maniema union a tranquillement disposé du Racing Club de Kinshasa, et Kuya a eu raison d'Etoile du Kivu.

Le Tout-Puissant Mazembe a été accroché, le 3 novembre, dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, par la Jeunesse sportive Groupe Bazano, par un but partout, en match de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Après quatre victoires d'affilée, Mazembe a en fait échappé à une défaite.

La JS Groupe Bazano a ouvert la marque à la 58e mn par le biais de Munkokole Kabala, qui a repris de la tête une balle arrêtée de Ngulubi. Ensuite, les joueurs du coach Raoul Mutufwila ont été solidaires et solides en défense, enrayant toutes les attaques de Mazembe qui a couru derrière l'égalisation jusqu'à la 90+5e mn. Sur une percée du latéral droit Issama Mpeko, le défenseur Tshimanga Tshilembi de Bazano s'est loupé et a marqué contre son camp. Notons que Mercey Ngimbi a raté un penalty après le but de Bazano, consécutif à une faute d'un défenseur de Bazano sur Patient Mwamba dans la surface de réparation.

Avec ce résultat d'égalité, Mazembe totalise 13 points en cinq matches alors que la JS Bazano compte 8 points en six matches.

Les victoires de Maniema Union et Kuya Sport...

Dans un autre match disputé le 3 novembre au stade des Martyrs, le Racing Club de Kinshasa (RCK) a prêté le flanc face à Maniema union, par un but à trois. Denis Likwela Yelemaya a ouvert la marque à la 11e mn, Cyrille Mutwala à la 75e mn et Tychique Mosengo à la 83e mn ont inscrit les buts du club venu de Kindu. Charly Ndibu Kalala a sauvé l'honneur du RCK à la 90e mn. Maniema Union a 10 points en cinq sorties, alors que RCK n'a enregistré qu'un point après six matches.

Enfin, dans un match des promis, soulignons la victoire de l'AC Kuya Sport sur l'Etoile du Kivu par deux buts à un. Efoloko Nzulama a ouvert la marque pour le club du président Jeannot Binanu à la 33e mn, son troisième de la saison. Mais à la 38e mn, Christian Makabi a égalisé pour le club étoilé du Kivu, profitant d'une erreur du gardien de but Bampela de Kuya Sport. Mais finalement, Kuya Sport a remporté le match en obtenant un second but sur un auto-goal d'un défenseur d'Etoile du Kivu. Kuya Sport compte 7 points en six matches livrés. Etoile du Kivu a 6 points en sept matches joués.