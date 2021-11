Afrique: Coupe du monde Qatar 2022 - Vingt-six Léopards pour les deux dernières journées des éliminatoires

Sur la liste des joueurs appelés pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, seul le gardien de but Hervé Lomboto évolue au pays, au Daring Club Motema Pembe.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) défient, le 11 novembre à 16h (heure locale) au Benjamin-Mkapa National Stadium de Dar Es Salam, les Taïfa Stars de la Tanzanie, en match de la 5e journée du groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral venu des Seychelles pour officier cette rencontre.

Il s'agit de l'arbitre central Camille Bernard, accompagné de ses compatriotes Petrousse Henseley et Marie Steve, respectivement premier et deuxième assistants. Fred Emile sera l'arbitre protocolaire, son suppléant c'est le Burundais Désiré Gahungu. Xaba Simphiwe a été choisi commissaire au match. Et le Dr Lupondo Violet de la Tanzanie se chargera d'effectuer le test covid-19 et communiquera le résultat quelques heures avant le coup d'envoi du match.

Pour cette rencontre, apprend-on, le regroupement des Léopards aura lieu à Dar Es Salam. La délégation de Kinshasa, avec le sélectionneur adjoint Dauda Lupembe, quitte le 6 novembre pour la Tanzanie, via Addis Abeba, en Ethiopie. Le sélectionneur Hector Cuper et d'autres membres du staff technique ainsi que des joueurs évoluant à l'étranger iront directement à Dar Es Salam.

Et le 14 novembre à 14 h (heure locale) au stade des Martyrs de Kinshasa, les fauves congolaises tenteront de dévorer les Ecureuils du Bénin, en match de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Actuellement troisièmes du groupe J, les Léopards sont obligés de remporter les deux matches pour espérer la première place du groupe et accéder au tour suivant des éliminatoires. La RDC compte 5 points, derrière la Tanzanie et le Bénin qui ont chacun 7 points. Dernier du groupe, le Madagascar compte 3 points après sa victoire en 4e journée à Antananarivo contre la RDC.

Les 26 Léopards

Pour les deux dernières journées décisives, le staff technique des Léopards vient de publier une liste de 26 joueurs. Il s'agit de trois gardiens de but: Joël Kiassumbua (sans club en Suisse), Lionel Mpasi Nzau (Rodez/L2 France) et Hervé Lomboto (Daring Club Motema Pembe). Les défenseurs convoqués sont Nathan Idumba Fasika (Cape Town/Afrique du Sud), Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Djuma Shabani (Young Africans/Tanzanie), Christian Luyindama Nekadio (Galatasaray/Turquie), Chancel Mbemba Mangulu (FC Porto/Portugal), Dieumerci Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc), Glody Ngonda Muzinga (Riga FC/Lettonie), Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie) et Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre).

Les milieux de terrain appelés sont Samuel Bastien (Standard de Liège/Belgique), Edo Kayembe (Kas Eupen/Belgique), Fabrice Ngoma Lwamba (Raja Casablanca/Maroc), Samuel Moutoussamy (Fc Nantes/France), Gaël Kakuta (RC Lens/France), Neeskens Kebano (Fulham FC/D2 Angleterre).

Enfin, les attaquants ayant la confiance du staff technique pour ces deux rencontres cruciales sont Chadrac Akolo Ababa (SC Amiens/L2 France), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Joël Ngandu Kayamba (Viktoria Plzen/Tchèque), Ben Malango Ngita (Sharjah/Emirats Arabes Unis), Dieumerci Mbokani (Kuwait SC/Koweit), Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique), Yannick Bolasie Yala (Rizespor Çaykur/Turquie) et Chadrac Muzungu (RS Berkane/Maroc).