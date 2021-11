Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Le Royaume du Maroc va accompagner le pays

L'annonce a été faite par le chargé d'Affaires du Royaume du Maroc en République du Congo, Abdellatif Seddafi, à sa sortie d'entretien avec le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, le 3 novembre.

Le président la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a fait de la réforme de l'État un outil important pour la modernisation du Congo. Afin de mettre en musique ce secteur, le Royaume du Maroc, réputé en matière de réforme de l'État, va accompagner la République du Congo dans sa politique de modernisation. C'est dans ce contexte que Luc Joseph Okio, à qui revient ce portefeuille a échangé avec le chargé d'Affaires du Royaume du Maroc, Abdellatif Seddafi.

A sa sortie d'audience, Abdellatif Seddafi a exprimé sa satisfaction d'avoir échangé sur des sujets d'une extrême importance avec le ministre. « J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être reçu en audience par le ministre. Nous avons saisi cette opportunité pour échanger sur l'expérience du Maroc en matière de la réforme de l'État en termes d'instrumentalisation de cet outil de l'administration publique pour le développement.

C'était effectivement un échange fructueux sur la dimension transversale et horizontale de cette coopération qui peut toucher aussi bien à la digitalisation du service, à l'administration territoriale, sur la formation, sur l'organisation ponctuelle des missions et des séminaires pour le renforcement des capacités. C'est un éventail de coopération », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : « Nous avons eu l'occasion de mener notre exercice, celui d'amélioration des conditions d'environnement des affaires. C'est un chantier stratégique qui contribue non seulement à la modernisation des structures mais aussi à l'élan de développement et à la compétitivité de nos économies réelles », a déclaré Abdellatif Seddafi.

S'agissant du coup de pouce à la coopération, le chargé d'Affaires a fait savoir que prochainement ils vont établir une feuille de route pratique et pragmatique, à court et moyen termes, leur permettant, non seulement de diversifier cette coopération mais de la hisser à un niveau stratégique de confiance et de solidarité agissante entre les deux pays et les deux chefs d'État.

Quant à l'arrivée très prochainement à Brazzaville des experts marocains pour former les cadres du ministère en charge de la Réforme de l'État, à propos, le chargé d'Affaires a signifié que ce point a été soulevé dans leurs échanges avec le ministre. Pour ce faire, ils vont travailler au niveau de l'ambassade et l'équipe des collaborateurs du ministère en charge de la Réforme de l'État pour fixer une feuille de route avec les dates, les missions et un cap pour sa mise en œuvre pragmatique et pratique.