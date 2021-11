Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - JSK tient en échec V.Club, DCMP bat Rangers

Deux rencontres de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) se sont déroulées, le 4 novembre, au stade des Martyrs de Kinshasa. En fait, on a assisté à nouveau à un duel à distance entre l'AS V.Club et le Daring Club Motema Pembe (DCMP).

En première rencontre, l'AS V.Club a été tenue en échec par la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) par un but à partout. L'attaquant congolais de Brazzaville, Jacques Temopele Medina, a ouvert la marque à la 23e mn d'une frappe croisée, hors de portée du gardien de but Joseph Bulayima de la JSK. Mais Ilondo Itaka a égalisé pour les joueurs du coach JC Makanda, à la 74e mn, reprenant de la tête un centre venu de la droite. Avec ce match nul, V.Club totalise 14 points en six rencontres jouées, et occupe la place de leader du championnat. Et la JSK atteint la barre de 9 points en sept matches.

En seconde explication, DCMP a battu l'Académique Club Rangers par un but à zéro. Le latéral droit sud-africain Riad a inscrit l'unique but de la partie à la 33e mn. A l'issue de la partie, DCMP compte 8 points après six matches, alors que Rangers a 9 points après six sorties.