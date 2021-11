Cote d'Ivoire: Prix de l'entrepreneur 2021 - Mme Amand Patricia Valérie Aimée, directrice de cabinet du ministère de l'économie numérique - « Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes prouvent qu'elles n'ont plus besoin de discrimination positive. »

Mme Amand Patricia, directrice de cabinet du ministère de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation a dit qu'Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes prouvent qu'elles n'ont plus besoin de discrimination positive.

C'était lors de la cérémonie de récompense des lauréats de la première édition des "Prix du phare" tenue le jeudi 28 octobre 2021, à la Riviera Bonoumin à Abidjan-Cocody.

Mme Amand Patricia Valérie Aimée, directrice de cabinet du ministère de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, s'est réjouie du fait que le prix soit attribué à une femme. « Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes prouvent qu'elles n'ont plus besoin de discrimination positive. » Elle a indiqué que le gouvernement a compris l'importance des start-ups et un texte de loi est en train d'être pris, qui se veut inclusif et véritablement favorable aux start-up qui ne seront plus « des laissés pour compte, des marginaux mais qui seront pleinement au centre du développement de la Côte d'Ivoire. ». Pour cette édition 2021, le jury a porté son choix sur la plateforme digitale de mariages clés en main dénommée « Réaliser mon mariage. ».

La promotrice, Marie-Béatrice Bagui qui révolutionne en Côte d'Ivoire le concept de "wedding planning" par le digital enlève donc le prix de l'entrepreneur de l'année. Elle a reçu comme récompense une enveloppe d'un million et d'un hébergement durant 6 mois au Phare Coworking (Le Phare Coworking fourni des espaces de travail design et des bureaux propices aux rencontres professionnelles et aux synergies). Elle remporte le prix devant neuf autres entrepreneurs inspirants. Par ailleurs, le prix de la structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat est revenu à Orange Fab, un accélérateur de start-up qui a mis en place le concept win win.

"Le Prix Phare" a pour objectif de reconnaitre le mérite de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'identifier, récompenser et accompagner la startup de l'année qui s'est démarquée par la pertinence de son activité et son impact sur l'économie.